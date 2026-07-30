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Pháp luật

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Lý do một bị cáo trong vụ giết người dã man tại quán ăn ở TPHCM thoát án tử hình

Tân Châu

TPO - Cho rằng một trong 2 bị cáo bị cấp sơ thẩm tuyên tử hình vẫn còn khả năng cải tạo, giáo dục nên không cần thiết phải áp dụng hình phạt cao nhất, vì vậy HĐXX phúc thẩm tuyên chấp nhận kháng cáo, giảm án từ tử hình xuống tù chung thân.

Chiều 30/7, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM mở phiên tòa xem xét các kháng cáo của bị cáo và của đại diện gia đình bị hại trong vụ giết người dã man tại quán ăn ở TPHCM hồi tháng 11/2024.

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Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

HĐXX phúc thẩm tuyên giảm từ án tử hình xuống còn tù chung thân đối với bị cáo Phạm Kim Thành (54 tuổi) về tội “Giết người”.

Cho rằng vẫn còn khả năng cải tạo, giáo dục nên không cần thiết phải áp dụng hình phạt cao nhất, vì vậy HĐXX phúc thẩm tuyên chấp nhận kháng cáo, giảm án từ tử hình xuống tù chung thân đối với bị cáo Thành.

Cùng tội “Giết người”, HĐXX tuyên giữ nguyên án tử hình đối với bị cáo Lục Hoa An (54 tuổi).

HĐXX không chấp nhận kháng cáo của đại diện gia đình bị hại về việc đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại, làm rõ vai trò của bị cáo Phạm Văn Thông (54 tuổi).

Trước đó, vào ngày 17/4, TAND TPHCM đã tuyên án sơ thẩm, phạt các bị cáo Lục Hoa An và Phạm Kim Thành mức án tử hình về tội “Giết người”.

Chung vụ án, các bị cáo Phạm Văn Thông, Phạm Anh Hùng Dũng (35 tuổi) và Vàng Công Phúc (41 tuổi) lần lượt bị tuyên phạt 11 năm tù, 12 năm tù và 8 năm tù về cùng tội danh. Các bị cáo còn lại bị tuyên từ 20 đến 24 tháng tù về tội “Che giấu tội phạm”.

Theo nội dung vụ án, khoảng 0 giờ ngày 18/11/2024, Phạm Văn Thông, Lục Hoa An (cùng ngụ TPHCM) và Vàng Công Phúc (41 tuổi) đến một quán ăn trên đường Dương Bá Trạc, quận 8 (cũ) để ăn uống.

Tại đây, Thông gọi điện cho anh Nguyễn Huy H. đến quán nhằm giải quyết mâu thuẫn. Lo sợ xảy ra xô xát, Phúc gọi thêm Phạm Kim Thành đến hỗ trợ.

Không thấy anh H. xuất hiện, An nhờ Thành chở đi tìm nhưng không gặp nên cả hai quay lại quán. Khi quay lại, An thấy Thông và anh H. đang xảy ra cự cãi. Do trước đó giữa mình và anh H. đã có mâu thuẫn, An rút hai con dao mang theo trong người. Anh H. cũng rút một cây kéo chống trả và đâm trúng An.

Ngay sau đó, Thành và Phạm Anh Hùng Dũng xông vào đánh anh H. làm nạn nhân ngã xuống đường. An và Thành tiếp tục dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực và đầu anh H.. Dũng giật cây kéo từ tay anh H. và tiếp tục tấn công vào vùng mặt, trong khi Thông dùng chân đá vào người nạn nhân. Hậu quả anh Nguyễn Huy H. tử vong do sốc mất máu cấp với các vết thương xuyên thủng tim và hai phổi.

Tân Châu
#Giết người #Án tử hình #Tù chung thân #Kháng cáo #Quán ăn ở TPHCM #Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM

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