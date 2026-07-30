Nga ồ ạt không kích Ukraine, Ba Lan điều máy bay chiến đấu bảo vệ không phận

TPO - Quân đội Nga đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Ukraine, lan rộng đến thành phố Lviv ở phía Tây, buộc nước láng giềng Ba Lan phải điều động máy bay chiến đấu để bảo vệ không phận của nước này.

Các cuộc tấn công diễn ra khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trở về từ Mỹ sau một chuyến thăm mà ông cho biết Tổng thống Donald Trump đã đồng ý cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot.

Cảnh báo không kích vang lên khắp hầu hết các vùng của Ukraine. Một nhân chứng của Reuters đã nghe thấy tiếng nổ ở Kiev. Một vài địa điểm đã bốc cháy, Thị trưởng Vitali Klitschko thông báo trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

Khói bốc lên ở Kiev sau cuộc tấn công của Nga rạng sáng 30/7. (Ảnh: Reuters)

Một công trình ở Kiev bị hư hại sau vụ tấn công. (Ảnh: Reuters)

Thiệt hại đã được ghi nhận ở các tỉnh Dnipropetrovsk, Poltava, Kryvyi Rih. Ông Oleksandr Vilkul, người đứng đầu hội đồng quốc phòng thành phố Kryvyi Rih, cho biết thành phố này đã bị tên lửa đạn đạo Iskander-M của Nga bắn trúng.

“Một đêm tối tăm”, ông Vilkul viết trên Telegram, nói thêm rằng tên lửa, được phóng từ tỉnh Voronezh của Nga.

Tại Lviv, gần biên giới Ba Lan, lực lượng cứu hộ đang nỗ lực dọn dẹp đống đổ nát để tiếp cận những người bị mắc kẹt sau khi tên lửa Nga làm hư hại hai tòa nhà.

Trước đó, ông Zelensky cảnh báo một cuộc tấn công quy mô lớn của Nga rất có thể xảy ra. Do đó, sự an toàn của người dân Ukraine phụ thuộc vào sự sẵn lòng của các đồng minh trong việc cung cấp hệ thống phòng thủ chống tên lửa.

"Điều quan trọng là các đối tác của chúng ta phải hiểu đầy đủ những gì đang xảy ra và việc bảo vệ tính mạng của người dân phụ thuộc trực tiếp vào sự sẵn lòng của họ”, ông Zelensky viết trên Telegram.

Người dân Kiev trú ẩn dưới ga tàu điện ngầm. (Ảnh: Reuters)

Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/7 xác nhận, lực lượng nước này đã tấn công các cơ sở quân sự trên khắp Ukraine, ở các khu vực từ thủ đô Kiev đến Lviv và Dnipropetrovsk, cũng như ba tàu chở hàng.

Ba Lan - quốc gia nằm giáp Ukraine, đồng thời là một thành viên của Liên minh châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - đã điều động máy bay chiến đấu để bảo vệ không phận của nước này trong bối cảnh các cuộc không kích của Nga.

Cảnh sát Ba Lan tại vùng Lublin gần biên giới Ukraine cho biết đã nhận được báo cáo về một tiếng nổ lớn ở huyện Bilgoraj và phát hiện một hố sâu cùng mảnh vỡ rải rác từ một vật thể không xác định trên một cánh đồng. Chính quyền Ba Lan tin rằng, vật thể này là một tên lửa Nga.