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Hải quân Việt Nam cần phát triển nhiều loại vũ khí công nghệ cao

Nguyễn Minh

TPO - Tới kiểm tra Viện Kỹ thuật Hải quân, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Hoài Nam yêu cầu đơn vị tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, thiết kế các lớp tàu quân sự, làm chủ công nghệ phục vụ hoạt động trên vùng biển nước sâu, phát triển nhiều loại vũ khí công nghệ cao.

Ngày 30/7, tại Hải Phòng, Thượng tướng Phạm Hoài Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã kiểm tra, làm việc tại Viện Kỹ thuật Hải quân và Đoàn Đo đạc, nghiên cứu biển, biên vẽ hải đồ thuộc Quân chủng Hải quân.

Cùng tham gia đoàn công tác có Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân; Chuẩn Đô đốc Vũ Anh Tuấn - Chủ nhiệm Chính trị Hải quân.

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Thượng tướng Phạm Hoài Nam kiểm tra công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật tại Viện Kỹ thuật Hải quân.

Theo báo cáo của chỉ huy Viện Kỹ thuật Hải quân, trong 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị tập trung triển khai 16 đề tài, dự án và nhiệm vụ khoa học - công nghệ các cấp.

Nội dung nghiên cứu chủ yếu tập trung làm chủ hệ thống trang thiết bị trên các lớp tàu hải quân; thiết kế, chế tạo vật tư, linh kiện công nghệ cao phục vụ công tác bảo đảm kỹ thuật cho Quân chủng Hải quân và các lực lượng.

Bên cạnh đó, Viện đang triển khai 3 nhiệm vụ xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ cấp Bộ Quốc phòng, đồng thời thực hiện 40 nhiệm vụ thiết kế, đóng mới, sửa chữa, cải tiến, cải hoán tàu, xuồng và vũ khí trang bị kỹ thuật, đạt nhiều kết quả tiêu biểu.

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Thượng tướng Phạm Hoài Nam kiểm tra công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật tại Viện Kỹ thuật Hải quân.

Tại buổi làm việc, bên cạnh biểu dương những kết quả đạt được, Thượng tướng Phạm Hoài Nam đồng thời yêu cầu Viện Kỹ thuật Hải quân tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu đơn vị tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, thiết kế các lớp tàu quân sự; làm chủ công nghệ phục vụ hoạt động trên vùng biển nước sâu; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo để phát triển nhiều loại vũ khí công nghệ cao của Hải quân và Quân đội.

Viện Kỹ thuật Hải quân cần tích cực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các loại vật tư, phụ tùng đặc chủng phục vụ công tác bảo đảm kỹ thuật; hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất năm 2026 theo kế hoạch; tăng cường hợp tác quốc tế, nghiên cứu, khai thác và làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi, góp phần xây dựng Quân chủng Hải quân hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

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Thượng tướng Phạm Hoài Nam kiểm tra công tác biên tập hải đồ tại Đoàn Đo đạc, nghiên cứu biển, biên vẽ hải đồ.

Tại Đoàn Đo đạc, nghiên cứu biển, biên vẽ hải đồ, Thượng tướng Phạm Hoài Nam ghi nhận những kết quả đơn vị đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026.

Theo báo cáo, đơn vị đã điều động 7 lượt tàu và các tổ công tác thực hiện nhiệm vụ đo đạc, khảo sát, nghiên cứu trên các vùng biển; khảo sát tại các đảo phục vụ thông báo hàng hải; đo, khảo sát 15 điểm cạn luồng cửa sông, 8 cảng, luồng, cửa sông; cập nhật 191 mảnh hải đồ, đồng thời triển khai hiệu quả các đề án điều tra tài nguyên, môi trường biển.

Thứ trưởng Phạm Hoài Nam yêu cầu đơn vị tiếp tục xây dựng hệ thống hải đồ hiện đại, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực đo đạc, khảo sát và nghiên cứu biển; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thực hiện hiệu quả các đề án chiến lược của Bộ Quốc phòng, từng bước hướng tới thương mại hóa hải đồ theo thông lệ quốc tế, phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội.

Nguyễn Minh
#Hải quân Việt Nam #phát triển nhiều loại vũ khí công nghệ cao #Bộ Quốc phòng #Thượng tướng Phạm Hoài Nam #Viện Kỹ thuật Hải quân #Đoàn Đo đạc nghiên cứu biển biên vẽ hải đồ #Quân chủng Hải quân

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