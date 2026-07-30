Giáo sư Việt Nam được vinh danh bác sĩ Nhi khoa Châu Á xuất sắc

TPO - Có những đứa trẻ từng được tiên lượng chỉ còn tính bằng giờ để sống. Hôm nay, các em đã lớn lên, đi học và viết tiếp cuộc đời mình. Phía sau những số phận được hồi sinh ấy là hơn 30 năm lặng lẽ giành giật sự sống cho từng sinh mệnh của GS.TS. Trần Minh Điển - Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, người vừa được Hiệp hội Nhi khoa Châu Á - Thái Bình Dương vinh danh là Bác sĩ Nhi khoa Châu Á xuất sắc năm 2026.

Phía sau tấm bằng khen danh giá của Hiệp hội Nhi khoa Châu Á - Thái Bình Dương không chỉ là những công trình khoa học hay kỹ thuật y học hiện đại, mà còn là hơn 30 năm một người thầy thuốc miệt mài đứng ở tuyến đầu, giành lại sự sống cho những đứa trẻ tưởng như không còn hy vọng. Những em bé từng ngừng tim, những bệnh nhi phải ghép tạng, những ca bệnh hiểm nghèo được cứu sống đã lớn lên, có một cuộc đời mới. Đó cũng là giá trị lớn nhất trong sự nghiệp của GS.TS. Trần Minh Điển.

Đây là một trong những giải thưởng cao quý nhất của APPA nhằm tôn vinh các bác sĩ nhi khoa có đóng góp đặc biệt xuất sắc đối với sự phát triển của chuyên ngành và sự nghiệp chăm sóc sức khỏe trẻ em trong khu vực. Mỗi quốc gia thành viên chỉ được đề cử duy nhất một ứng viên ở mỗi kỳ xét giải.

GS.TS. Trần Minh Điển nhận Giải thưởng Bác sĩ Nhi khoa Châu Á xuất sắc năm 2026 tại Lễ trao giải trong khuôn khổ Hội nghị APCP 2026.

Sự lựa chọn GS.TS. Trần Minh Điển không chỉ ghi nhận những thành tựu của cá nhân ông mà còn phản ánh sự trưởng thành của nhi khoa Việt Nam trên bản đồ y học khu vực.

Ngày 28/7, tại Hội nghị Nhi khoa Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 19 (APCP 2026) tổ chức ở Colombo (Sri Lanka), TTND.GS.TS. Trần Minh Điển - Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam - được Hiệp hội Nhi khoa Châu Á - Thái Bình Dương (APPA) trao Giải thưởng Bác sĩ Nhi khoa Châu Á xuất sắc năm 2026 (Outstanding Asian Pediatrician Award - OAPA 2026).

Hơn ba thập niên gắn bó với bệnh viện, GS.TS. Trần Minh Điển gần như dành trọn cuộc đời cho những bệnh nhi nặng nhất. Trong các phòng hồi sức, nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ tính bằng từng nhịp tim, từng hơi thở, ông cùng đồng nghiệp đã nhiều lần kéo những em nhỏ trở về từ cửa tử.

Có những em bé sinh ra với trái tim dị tật, có những bệnh nhi suy đa tạng, có những em phải ghép tạng để duy trì sự sống. Sau những ca cấp cứu nghẹt thở, sau ánh đèn phòng mổ sáng trắng suốt nhiều giờ là tiếng khóc đầu tiên của một đứa trẻ được cứu sống, là giọt nước mắt vỡ òa của cha mẹ và là một tương lai được viết tiếp.

GS Trần Minh Điển (đứng giữa) thảo luận cùng đồng nghiệp về 1 ca bệnh khó.

Ở lĩnh vực hồi sức cấp cứu nhi, đặc biệt là hồi sức sau phẫu thuật tim và hồi sức ghép tạng trẻ em, GS.TS. Trần Minh Điển được đánh giá là một trong những chuyên gia có nhiều đóng góp quan trọng, góp phần đưa nhiều kỹ thuật khó của Việt Nam tiệm cận trình độ khu vực.

Với GS.TS. Trần Minh Điển, cứu sống một đứa trẻ chưa bao giờ là điểm kết thúc của một ca bệnh. Điều ông trăn trở hơn là làm sao để ở bất cứ đâu trên dải đất hình chữ S, những đứa trẻ không may mắc bệnh hiểm nghèo cũng có cơ hội được điều trị bằng những kỹ thuật tốt nhất. Bởi vậy, bên cạnh những giờ phút căng thẳng trong phòng hồi sức, ông dành nhiều tâm huyết xây dựng quy trình chuyên môn, đào tạo các thế hệ bác sĩ trẻ, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và đưa nhiều kỹ thuật chuyên sâu vào thực tiễn, để cơ hội sống không chỉ dành cho trẻ em ở các bệnh viện tuyến cuối.

Trên cương vị Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương và Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam, Giáo sư đã dẫn dắt sự phát triển của nhiều chuyên ngành mũi nhọn, mở rộng mạng lưới chuyển giao kỹ thuật tới các bệnh viện trên cả nước.

Mỗi bác sĩ được đào tạo, mỗi kỹ thuật được chuyển giao thành công không chỉ nâng cao năng lực của hệ thống nhi khoa Việt Nam mà còn mở thêm cơ hội sống cho hàng nghìn trẻ em trong tương lai.

Với GS.TS Trần Minh Điển, cứu sống một đứa trẻ chưa bao giờ là đích đến cuối cùng.Điều ông trăn trở hơn là làm sao để ở bất cứ đâu trên dải đất hình chữ S, những đứa trẻ không may mắc bệnh hiểm nghèo cũng có cơ hội được điều trị bằng những kỹ thuật tốt nhất

GS.TS Trần Minh Điển và đồng nghiệp theo dõi ca hồi sức sau mổ.

Không dừng lại trong phạm vi quốc gia, GS.TS. Trần Minh Điển còn tích cực kết nối với các chuyên gia, tổ chức và cơ sở y tế trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng như nhiều quốc gia trên thế giới, thúc đẩy trao đổi học thuật, chuyển giao tri thức và kỹ thuật mới, góp phần nâng cao vị thế của nhi khoa Việt Nam trên trường quốc tế.

Hội nghị Nhi khoa Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 19 diễn ra với chủ đề “Tái định nghĩa chăm sóc nhi khoa: Kết hợp công bằng, chất lượng và công nghệ”, quy tụ hàng trăm chuyên gia đầu ngành trong khu vực.

Giải thưởng Bác sĩ Nhi khoa Châu Á xuất sắc năm 2026 không chỉ là sự ghi nhận dành cho một cá nhân xuất sắc. Đó còn là lời tri ân đối với một người thầy thuốc đã dành hơn 30 năm để mang lại điều quý giá nhất cho hàng nghìn gia đình: không chỉ cứu sống một đứa trẻ, mà còn trao cho các em cơ hội lớn lên, học tập, trưởng thành và viết tiếp cuộc đời của chính mình. Và cũng từ những cuộc đời được hồi sinh ấy, hình ảnh người bác sĩ Việt Nam ngày càng được cộng đồng y khoa quốc tế trân trọng và ghi nhận.