Báo Tiền Phong tổ chức hội thảo về phòng chống ung thư

TPO - Từ phát hiện bệnh muộn, bất cập trong chi trả bảo hiểm y tế đến việc tiếp cận thuốc và công nghệ điều trị hiện đại, nhiều thách thức của công tác phòng chống ung thư sẽ được phân tích và đề xuất giải pháp tại hội thảo “Phòng chống ung thư: Cần bước đột phá toàn diện”.

Hội thảo “Phòng chống ung thư: Cần bước đột phá toàn diện” do Báo Tiền Phong phối hợp với Bộ Y tế và Trường đại học Quốc tế Hồng Bàng tổ chức sẽ diễn ra lúc 8 giờ ngày mai, 31/7, tại TPHCM.

Hội thảo tập trung nhận diện những điểm nghẽn trong công tác phòng, chống ung thư như tình trạng phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, hạn chế về nguồn nhân lực và mạng lưới điều trị, những bất cập trong chi trả bảo hiểm y tế, cũng như khả năng tiếp cận thuốc và kỹ thuật điều trị tiên tiến.

Hội thảo còn là diễn đàn để các chuyên gia và các cơ sở y tế trao đổi, đề xuất những giải pháp mang tính đột phá nhằm tăng cường dự phòng, mở rộng tầm soát, nâng cao năng lực chẩn đoán sớm và điều trị, góp phần giảm gánh nặng ung thư đối với người bệnh và hệ thống y tế.

Tham dự hội thảo, dự kiến có PGS.TS.Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế; PGS.TS.Tiến sĩ Đỗ Anh Tú, Phó giám đốc Bệnh viện K, Chánh Văn phòng Hội Ung thư Việt Nam; Bác sĩ CKII. Nguyễn Đình Văn, Trưởng khoa Ung bướu - Huyết học, Bệnh viện Nhi đồng 2; TS.BS.Lưu Ngân Tâm, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Chợ Rẫy. Cùng tham dự còn có đại diện sở y tế các tỉnh, thành phía Nam, các bệnh viện, hiệp hội chuyên ngành và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế.

Trong khuôn khổ hội thảo, các chuyên gia sẽ trình bày nhiều tham luận xoay quanh bức tranh toàn cảnh về ung thư tại Việt Nam, những điểm nghẽn trong điều trị ung thư trẻ em, vai trò của dinh dưỡng lâm sàng, đào tạo nhân lực, ứng dụng công nghệ y tế cũng như các chính sách tài chính, bảo hiểm y tế dành cho người bệnh ung thư.

Điểm nhấn của chương trình là phiên tọa đàm "Đột phá nào cho cuộc chiến chống ung thư tại Việt Nam?". Tại đây, các chuyên gia sẽ cùng trao đổi về khả năng tiếp cận thuốc điều trị mới, liệu pháp miễn dịch, y học chính xác, xét nghiệm gen, vai trò của bảo hiểm y tế trong giảm gánh nặng chi phí, phát triển mạng lưới điều trị, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới và xây dựng chiến lược quốc gia về phòng, chống ung thư.

Trong bối cảnh ung thư tiếp tục là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, hội thảo được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy các giải pháp đồng bộ, tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, cơ sở khám chữa bệnh và các bên liên quan, hướng tới nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị người bệnh, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận các tiến bộ y học cho người dân.