Chính thức phát động cuộc thi 'Tôi khỏe đẹp hơn' lần thứ 5

TPO - Nhiều bệnh không lây nhiễm như béo phì, đái tháo đường, tim mạch đang gia tăng, trong khi phần lớn có thể phòng ngừa bằng chế độ dinh dưỡng hợp lý và thói quen vận động đều đặn.

Trong bối cảnh ngành y tế thúc đẩy chuyển trọng tâm từ chữa bệnh sang phòng bệnh, cuộc thi “Tôi khỏe đẹp hơn” lần thứ 5 do báo Sức khoẻ và Đời sống tổ chức được kỳ vọng sẽ lan tỏa mạnh mẽ lối sống lành mạnh, khuyến khích mỗi người chủ động chăm sóc sức khỏe từ những thay đổi nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày.

Tham dự và chỉ đạo buổi lễ phát động cuộc thi sáng 30/7, GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi cho hay từ khi ra mắt năm 2022, “Tôi khỏe đẹp hơn” đã trở thành một hoạt động truyền thông y tế có sức lan tỏa rộng. Nếu mùa đầu tiên thu hút hơn 2.000 lượt đăng ký thì năm 2023 con số này tăng lên hơn 3.500 và hai mùa gần đây duy trì gần 5.000 người tham gia, cho thấy sức hút ngày càng lớn của cuộc thi đối với cộng đồng.

GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi phát biểu khai mạc.

Phát biểu tại lễ phát động cuộc thi, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đánh giá cuộc thi không chỉ là sân chơi về sức khỏe mà đã trở thành phong trào xã hội góp phần nâng cao nhận thức của người dân về rèn luyện thể lực, cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Theo Thứ trưởng, việc thay đổi hành vi của cộng đồng thông qua rèn luyện thể chất và thực hành dinh dưỡng khoa học là giải pháp mang tính nền tảng, phù hợp với định hướng của Nghị quyết số 72-NQ/TW về chuyển trọng tâm từ “chữa bệnh” sang “phòng bệnh”. Ông đề nghị mùa giải thứ 5 tiếp tục hướng đến tính bền vững, khuyến khích sự tham gia của các gia đình và cộng đồng dân cư để xây dựng lối sống khỏe lâu dài.

Vận động giúp cơ thể khoẻ mạnh.

Theo thể lệ, cuộc thi gồm ba vòng, mỗi vòng kéo dài một tháng. Hội đồng Giám khảo sẽ đánh giá dựa trên sự thay đổi khoa học của các chỉ số cơ thể như BMI, WHR cùng khả năng truyền cảm hứng về lối sống lành mạnh để lựa chọn những gương mặt xuất sắc nhất bước vào lễ trao giải được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam.

Một điểm mới của mùa giải năm nay là Ban Tổ chức phối hợp với Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng trao giải thưởng trị giá 10 triệu đồng dành riêng cho bệnh nhân ung thư tham gia cuộc thi. Giải thưởng được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực để người bệnh kiên trì cải thiện sức khỏe, vượt qua bệnh tật và tìm lại chất lượng cuộc sống.

Ban Tổ chức cho biết tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi “Tôi khỏe đẹp hơn” lần thứ 5 lên tới gần 200 triệu đồng. Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, đủ điều kiện sức khỏe. Thí sinh đăng ký tham gia trên website chính thức của chương trình, với thể lệ được thiết kế theo hướng đơn giản, thuận tiện nhằm tạo điều kiện cho đông đảo người dân tham gia.