Vinmec Nha Trang phẫu thuật ung thư tuyến giáp không để lại sẹo: Giữ trọn giọng nói và sự tự tin cho người bệnh

Cầm trên tay kết quả chẩn đoán “nghi ngờ ung thư tuyến giáp”, anh Trần Duy Phương (42 tuổi, Khánh Hòa) không khỏi bàng hoàng vì trước đó cơ thể hoàn toàn bình thường. Nỗi lo càng nhân lên khi khối u nằm ở vị trí nguy hiểm, dễ gặp biến chứng khi phẫu thuật. Nhờ kỹ thuật chuyên sâu, các bác sĩ Bệnh viện Vinmec Nha Trang đã loại bỏ khối u kịp thời, giúp anh giữ trọn giọng nói và thẩm mỹ vùng cổ.

Khối u “không triệu chứng”

Tình cờ phát hiện nhân giáp thùy trái kích thước 5,7 x 7,3 mm trong một lần khám sức khỏe định kỳ, anh Phương được chỉ định chọc hút tế bào (FNA). Kết quả trả về khiến người đàn ông 42 tuổi đứng ngồi không yên: Tổn thương nghi ngờ ung thư tuyến giáp dạng nhú.

Dù kích thước nhân giáp còn khá nhỏ, nhưng các bác sĩ đánh giá tiềm ẩn nhiều thách thức chuyên môn. Khối u nằm ở vị trí “hiểm yếu”, vừa áp sát vỏ bao tuyến giáp và khí quản - nguy cơ xâm lấn mô xung quanh rất cao nếu can thiệp chậm trễ; vừa cận kề dây thần kinh gần thanh quản - cơ quan điều khiển giọng nói của người bệnh.

Ê-kíp Vinmec Nha Trang thực hiện phẫu thuật nội soi loại bỏ khối u tuyến giáp cho người bệnh.

Trước tình trạng phức tạp của ca bệnh, ê-kíp Bệnh viện Đa khoa Vinmec Nha Trang đã nhanh chóng hội chẩn đa chuyên khoa, thống nhất mục tiêu loại bỏ tổn thương nghi ngờ ác tính, đồng thời bảo tồn tối đa chức năng và thẩm mỹ vùng cổ cho người bệnh. Thách thức lớn nhất nằm ở từng thao tác bóc tách phải chuẩn xác đến từng milimet để lấy trọn khối u mà không gây tổn thương dây thần kinh thanh quản, tránh nguy cơ gây khàn tiếng hay mất giọng.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, ê-kíp đã quyết định lựa chọn phương pháp tiên tiến hàng đầu hiện nay: Phẫu thuật nội soi tuyến giáp qua đường tiền đình miệng (TOETVA).

Giữ trọn giọng nói và thẩm mỹ nhờ kỹ thuật đặc biệt

Khác với mổ mở truyền thống thường để lại vết sẹo dài ở cổ, kỹ thuật phẫu thuật nội soi tuyến giáp qua đường tiền đình miệng tiếp cận tổn thương qua các đường rạch rất nhỏ giấu kín ở niêm mạc môi dưới. Nhờ đó, phương pháp này loại bỏ hoàn toàn vết mổ ở vùng cổ, đáp ứng tối đa nhu cầu thẩm mỹ cho bệnh nhân.

Dưới góc độ chuyên môn, đường tiếp cận từ miệng cho phép phẫu thuật viên tiếp cận trực diện cả hai thùy tuyến giáp từ trên xuống. Nhờ sự hỗ trợ của camera phóng đại, các phẫu thuật viên dễ dàng quan sát rõ nét, bóc tách chính xác tổn thương, đồng thời bảo tồn trọn vẹn tuyến cận giáp và dây thần kinh quặt ngược thanh quản.

Theo ThS.BSNT Trần Nguyễn Xuân An - chuyên khoa Ung bướu đầu mặt cổ - Tai mũi họng, Bệnh viện Đa khoa Vinmec Nha Trang - thách thức lớn nhất của kỹ thuật này nằm ở khoang thao tác cực kỳ chật hẹp, đòi hỏi phẫu thuật viên có kinh nghiệm dày dặn. Từng thao tác bóc tách cần được kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo tồn các cơ quan lân cận.

Sau khoảng 3 giờ tập trung cao độ, ê-kíp phẫu thuật đã loại bỏ hoàn toàn khối tổn thương, đồng thời bảo vệ an toàn mọi cấu trúc thần kinh và tuyến nội tiết xung quanh.

Bệnh nhân phục hồi nhanh chóng sau ca phẫu thuật, giọng nói và vùng cổ hoàn toàn lành lặn.

Kết quả sau mổ vượt ngoài mong đợi, bệnh nhân hồi phục nhanh, sớm ăn uống và sinh hoạt trở lại, được xuất viện sau 3 ngày. Đặc biệt, một trong những niềm vui lớn với anh Phương là vùng cổ hoàn toàn lành lặn, không hề có sẹo mổ, giúp gỡ bỏ hoàn toàn áp lực tâm lý và sự tự ti về ngoại hình.

Hiện nay, kỹ thuật phẫu thuật nội soi tuyến giáp qua đường tiền đình miệng đã được áp dụng thường quy tại Vinmec Nha Trang, tạo điều kiện cho người dân khu vực Khánh Hòa và các tỉnh lân cận tiếp cận giải pháp can thiệp ít xâm lấn ngay tại địa phương mà không cần chuyển tuyến xa.

Từ trường hợp này, ThS.BSNT Trần Minh Tuấn, Trưởng khoa Ung bướu - Liên chuyên khoa, Bệnh viện Đa khoa Vinmec Nha Trang - khuyến cáo, các bệnh lý tuyến giáp giai đoạn đầu thường diễn tiến âm thầm, không có biểu hiện rõ ràng. Người dân nên chủ động tầm soát và siêu âm tuyến giáp định kỳ để phát hiện bệnh sớm, giúp quá trình điều trị đạt hiệu quả cao và giảm thiểu tối đa can thiệp xâm lấn.