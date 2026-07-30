Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hà Nội ra mắt Cổng thông tin điện tử thành phố và 140 trang thông tin điện tử thành phần

Trần Hoàng

TPO - Việc xây dựng nền tảng truyền thông số dùng chung với hạt nhân là Cổng Thông tin điện tử Thành phố và hệ thống 140 trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND các xã, phường, không chỉ là bước đổi mới về công nghệ mà còn là đổi mới tư duy quản trị và truyền thông của chính quyền trên môi trường số.

Sáng 30/7, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ ra mắt Cổng thông tin điện tử thành phố và các trang thông tin điện tử thành phần trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Chánh văn phòng UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Thiết cho biết, đây là dấu mốc quan trọng trong tiến trình xây dựng chính quyền số, đổi mới phương thức truyền thông của chính quyền trên môi trường số, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

z8096580930272-fa0c993ea8ef02fc28700d1d6808c700.jpg
Lãnh đạo thành phố cùng đại diện các cơ quan Trung ương, lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội tại lễ ra mắt

Theo ông Thiết, việc xây dựng nền tảng truyền thông số dùng chung với hạt nhân là Cổng Thông tin điện tử Thành phố và hệ thống 140 trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND các xã, phường. Đây không chỉ là bước đổi mới về công nghệ mà còn là đổi mới tư duy quản trị và truyền thông của chính quyền trên môi trường số.

Đến nay nền tảng đã hình thành hệ thống thông tin điện tử thống nhất, đồng bộ, đạt hơn 20 triệu lượt truy cập mỗi tháng; riêng Cổng Thông tin điện tử thành phố trong tháng 7 ghi nhận trên 6,2 triệu lượt truy cập. Hệ thống bảo đảm 100% văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND Thành phố được công khai trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ khi phát hành, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch, giúp người dân, doanh nghiệp và báo chí tiếp cận thông tin nhanh chóng, chính xác.

Nắm chắc tình hình, đưa ra quyết định sát với thực tiễn

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định: Hà Nội đang bước vào giai đoạn mới của công tác quản trị đô thị. Việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đòi hỏi phương thức điều hành cũng phải thay đổi. Thông tin phải được cập nhật nhanh hơn, đầy đủ hơn và thống nhất hơn; những vấn đề phát sinh từ cơ sở phải được nắm bắt kịp thời để xử lý; phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp phải được tiếp nhận, theo dõi và phản hồi rõ trách nhiệm.

anh-man-hinh-2026-07-30-luc-101657.jpg
Chủ tịch thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại lễ ra mắt

Trong bối cảnh đó, việc đưa vào vận hành nền tảng dùng chung không phải để thay đổi Cổng Thông tin điện tử của Thành phố hay các trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị. "Điều chúng ta thay đổi là cách quản trị hệ thống thông tin của chính quyền Thành phố", ông Thắng nhấn mạnh.

Từ hôm nay, Cổng Thông tin điện tử Thành phố, các trang thông tin điện tử của sở, ngành và các xã, phường được vận hành trên một nền tảng thống nhất. Thông tin được quản trị đồng bộ hơn; việc cập nhật, chia sẻ và khai thác thông tin thuận lợi hơn; các cơ quan không còn vận hành theo từng hệ thống riêng lẻ mà trở thành những thành phần của một hệ thống thông tin thống nhất của chính quyền Thành phố.

Ông Thắng nhấn mạnh: Giá trị của nền tảng này sẽ không được đánh giá bằng số lượng trang thông tin điện tử được xây dựng hay số lượng tin, bài được đăng tải. Giá trị của nền tảng phải được thể hiện ở chất lượng phục vụ công tác quản lý nhà nước; ở việc thông tin đến với người dân nhanh hơn, chính xác hơn; ở việc các phản ánh, kiến nghị được xử lý kịp thời hơn; và ở khả năng giúp lãnh đạo các cấp nắm chắc tình hình để đưa ra quyết định sát với thực tiễn. Đó cũng là mục tiêu Thành phố hướng tới khi xây dựng và đưa nền tảng này vào vận hành...

Trần Hoàng
#ra mắt Cổng Thông tin điện tử Hà Nội #chuyển đổi số trong quản trị chính quyền #hệ thống thông tin điện tử đồng bộ #nâng cao hiệu quả truyền thông chính quyền #phục vụ người dân và doanh nghiệp

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe