Hà Nội ra mắt Cổng thông tin điện tử thành phố và 140 trang thông tin điện tử thành phần

TPO - Việc xây dựng nền tảng truyền thông số dùng chung với hạt nhân là Cổng Thông tin điện tử Thành phố và hệ thống 140 trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND các xã, phường, không chỉ là bước đổi mới về công nghệ mà còn là đổi mới tư duy quản trị và truyền thông của chính quyền trên môi trường số.

Sáng 30/7, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ ra mắt Cổng thông tin điện tử thành phố và các trang thông tin điện tử thành phần trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Chánh văn phòng UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Thiết cho biết, đây là dấu mốc quan trọng trong tiến trình xây dựng chính quyền số, đổi mới phương thức truyền thông của chính quyền trên môi trường số, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Lãnh đạo thành phố cùng đại diện các cơ quan Trung ương, lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội tại lễ ra mắt

Theo ông Thiết, việc xây dựng nền tảng truyền thông số dùng chung với hạt nhân là Cổng Thông tin điện tử Thành phố và hệ thống 140 trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND các xã, phường. Đây không chỉ là bước đổi mới về công nghệ mà còn là đổi mới tư duy quản trị và truyền thông của chính quyền trên môi trường số.

Đến nay nền tảng đã hình thành hệ thống thông tin điện tử thống nhất, đồng bộ, đạt hơn 20 triệu lượt truy cập mỗi tháng; riêng Cổng Thông tin điện tử thành phố trong tháng 7 ghi nhận trên 6,2 triệu lượt truy cập. Hệ thống bảo đảm 100% văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND Thành phố được công khai trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ khi phát hành, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch, giúp người dân, doanh nghiệp và báo chí tiếp cận thông tin nhanh chóng, chính xác.

Nắm chắc tình hình, đưa ra quyết định sát với thực tiễn

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định: Hà Nội đang bước vào giai đoạn mới của công tác quản trị đô thị. Việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đòi hỏi phương thức điều hành cũng phải thay đổi. Thông tin phải được cập nhật nhanh hơn, đầy đủ hơn và thống nhất hơn; những vấn đề phát sinh từ cơ sở phải được nắm bắt kịp thời để xử lý; phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp phải được tiếp nhận, theo dõi và phản hồi rõ trách nhiệm.

Chủ tịch thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại lễ ra mắt

Trong bối cảnh đó, việc đưa vào vận hành nền tảng dùng chung không phải để thay đổi Cổng Thông tin điện tử của Thành phố hay các trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị. "Điều chúng ta thay đổi là cách quản trị hệ thống thông tin của chính quyền Thành phố", ông Thắng nhấn mạnh.

Từ hôm nay, Cổng Thông tin điện tử Thành phố, các trang thông tin điện tử của sở, ngành và các xã, phường được vận hành trên một nền tảng thống nhất. Thông tin được quản trị đồng bộ hơn; việc cập nhật, chia sẻ và khai thác thông tin thuận lợi hơn; các cơ quan không còn vận hành theo từng hệ thống riêng lẻ mà trở thành những thành phần của một hệ thống thông tin thống nhất của chính quyền Thành phố.

Ông Thắng nhấn mạnh: Giá trị của nền tảng này sẽ không được đánh giá bằng số lượng trang thông tin điện tử được xây dựng hay số lượng tin, bài được đăng tải. Giá trị của nền tảng phải được thể hiện ở chất lượng phục vụ công tác quản lý nhà nước; ở việc thông tin đến với người dân nhanh hơn, chính xác hơn; ở việc các phản ánh, kiến nghị được xử lý kịp thời hơn; và ở khả năng giúp lãnh đạo các cấp nắm chắc tình hình để đưa ra quyết định sát với thực tiễn. Đó cũng là mục tiêu Thành phố hướng tới khi xây dựng và đưa nền tảng này vào vận hành...