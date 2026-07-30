Ban Bí thư yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy các môn lý luận chính trị

TPO - Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương pháp và hình thức tổ chức giảng dạy theo hướng phát triển năng lực, lấy người học làm trung tâm; trang bị cho người học năng lực số, tư duy phản biện, kỹ năng ứng xử văn hoá và khả năng tự bảo vệ trước thông tin xấu độc.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức công dân trong hệ thống giáo dục quốc dân, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới.

Chỉ thị nêu rõ, trong giai đoạn phát triển mới, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội phát triển nhanh, tác động sâu sắc đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm, lối sống của người học; các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tiếp tục chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, giáo dục, nhất là trên không gian mạng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: PV.



Từ thực tiễn đó, yêu cầu đặt ra trong thời gian tới là phải đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ nội dung, chương trình, phương pháp và phương thức tổ chức dạy và học bảo đảm chất lượng; hình thành môi trường giáo dục hiện đại, lành mạnh, an toàn trên môi trường số; góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, đạo đức, tri thức, kỹ năng, lối sống văn hóa, ý thức tuân thủ pháp luật, năng lực số và khát vọng cống hiến.

Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục và các cơ quan, tổ chức có liên quan xác định giáo dục lý luận chính trị là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên trong giáo dục, đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, gắn với công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Chỉ thị cũng lưu ý việc rà soát, hoàn thiện nội dung, chương trình, giáo trình giáo dục lý luận chính trị theo hướng tinh gọn, hiện đại, liên thông, thiết thực; kịp thời cập nhật những thành tựu về lý luận và thực tiễn, nhất là Nghị quyết Đại hội XIV và các nghị quyết mới của Đảng, bảo đảm tính khoa học, hệ thống, phù hợp với từng cấp học, bậc học và đối tượng đào tạo.

“Rà soát, cập nhật các môn lý luận chính trị và các nội dung giáo dục công dân, lịch sử, văn hoá, pháp luật, đạo đức, kỹ năng xã hội theo hướng tăng thực hành, trải nghiệm, đối thoại, xử lý tình huống, nhận diện, đấu tranh và phản bác quan điểm sai trái, thù địch; kiểm soát chặt chẽ chất lượng chương trình, nội dung giáo trình, tài liệu tham khảo, học liệu số và nội dung giáo dục trong các chương trình liên kết, hợp tác quốc tế”, chỉ thị nêu rõ.

Cùng với đó, nghiên cứu tổ chức nội dung giáo dục theo các nhóm phẩm chất, năng lực chủ yếu: Bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng và khát vọng cống hiến; tinh thần thượng tôn pháp luật, đạo đức và trách nhiệm xã hội; ý thức công dân, năng lực số và năng lực hội nhập quốc tế; lối sống lành mạnh, kỹ năng xã hội và năng lực học tập suốt đời.

Chỉ thị cũng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương pháp và hình thức tổ chức giảng dạy theo hướng phát triển năng lực, lấy người học làm trung tâm; trang bị cho người học năng lực số, tư duy phản biện, kỹ năng ứng xử văn hoá và khả năng tự bảo vệ trước thông tin xấu độc. Xây dựng môi trường học đường lành mạnh, văn minh, an toàn, nhân văn, kỷ cương; hoàn thiện bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường và trên không gian mạng. Kiểm tra, đánh giá toàn diện, thực chất về nhận thức, thái độ, hành vi, ý thức tuân thủ pháp luật và trách nhiệm công dân của người học.