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Pháp luật

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Công an tỉnh Gia Lai phá đường dây cá độ bóng đá hơn 70 tỷ đồng

Tiền Lê

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 9 đối tượng về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, liên quan trong đường dây cá độ bóng đá trên không gian mạng với số tiền hơn 70 tỷ đồng.

Ngày 30/7, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã triệu tập 24 đối tượng nghi vấn, tiếp tục truy xét các đối tượng liên quan trong đường dây cá độ bóng đá trên không gian mạng với số tiền hơn 70 tỷ đồng.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Gia Lai phát hiện vào năm 2025 và 2026 trên địa bàn tỉnh có một nhóm đối tượng thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép. Các đối tượng đã tham gia bằng hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền hơn 70 tỷ đồng.
Sau khi nắm chắc tình hình, căn cứ, giữa tháng 7/2026, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Gia Lai cùng công an nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh đồng loạt đột kích nhiều địa điểm.

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Các đối tượng liên quan trong vụ án.

Qua đó, cơ quan công an đã triệu tập 24 đối tượng nghi vấn có liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá và tiếp tục truy xét các đối tượng liên quan trong đường dây này. Sau quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 9 đối tượng về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Cụ thể, 9 đối tượng bị khởi tố gồm: Trần Văn Danh (SN 1993), Đặng Minh Chính (SN 1995), Nguyễn Văn Đại (SN 1993), Đỗ Văn Vinh (SN 1978, cùng trú tại xã Phù Mỹ Đông), Nguyễn Trần Hoàng (SN 1979), Mang Thanh Hoàng (SN 1984), Đoàn Trung Hoàng (SN 1989), Nguyễn Văn Lâm (SN 1978, cùng trú tại xã Tuy Phước Tây) và Đặng Thành Nhơn (SN 1994, trú tại xã Phù Cát).

Tiền Lê
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