Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Vụ lừa đảo tại Công ty Nhà Tiến Phát: Khi 'kẻ cắp gặp bà già'

Tân Châu

TPO - Với chiêu thức kêu gọi góp vốn để hợp tác đầu tư, Ngô Sĩ Linh - Giám đốc Công ty Nhà Tiến Phát đã lừa đảo hàng trăm khách hàng, chiếm đoạt hơn 127 tỷ đồng. Tuy nhiên, Linh cũng đã bị lừa mất hơn 3 tỷ đồng.

Chiều 29/7, sau 2 ngày xét xử, TAND TPHCM đã tuyên án sơ thẩm, phạt bị cáo Ngô Sĩ Linh (Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Giải pháp Nhà Tiến Phát) tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 14 năm tù về tội “Đưa hối lộ”. Tổng hợp hình phạt của bị cáo Linh là tù chung thân.

Các bị cáo: Nguyễn Hoài Nghĩa (36 tuổi, cố vấn của Linh) bị phạt tù chung thân và Nguyễn Thế Tài (30 tuổi, ngụ TPHCM) bị phạt 14 năm tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

1785205823384-2689109519561808465-g7442479127015981384-fb9aacc0eb86fd0d3879fad8bbb77ec7.jpg
Bị cáo Ngô Sĩ Linh tại phiên tòa.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc bị cáo Ngô Sĩ Linh bồi thường thiệt hại cho các bị hại.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2019 đến năm 2022, Ngô Sĩ Linh điều hành Công ty Nhà Tiến Phát. Linh đưa ra các dự án hợp tác đầu tư xây dựng nhà trọ với cam kết lợi nhuận lên tới 36%/năm nhằm thu hút khách hàng góp vốn. Dù biết nhiều khu đất không đủ điều kiện xây dựng hoặc không thể triển khai dự án, Linh vẫn chỉ đạo ký kết hàng loạt hợp đồng để huy động tiền.

Cơ quan tố tụng xác định Công ty Nhà Tiến Phát liên quan đến hơn 1.500 hợp đồng hợp tác kinh doanh, huy động trên 327 tỷ đồng. Riêng Ngô Sĩ Linh liên quan đến 479 hợp đồng, chiếm đoạt hơn 127 tỷ đồng của 269 bị hại. Phần lớn số tiền trên được sử dụng để trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư trước, chi hoa hồng môi giới, duy trì hoạt động doanh nghiệp và phục vụ mục đích cá nhân... thay vì đầu tư đúng cam kết.

Bị cáo Nguyễn Hoài Nghĩa, dù không giữ chức vụ chính thức trong công ty nhưng đã sử dụng danh nghĩa lãnh đạo doanh nghiệp để mở rộng mạng lưới môi giới, trực tiếp kêu gọi khách hàng góp vốn, giúp sức cho hành vi lừa đảo của Ngô Sĩ Linh.

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Thế Tài đã lợi dụng tâm lý lo sợ bị xử lý hình sự của Linh để dựng chuyện có quan hệ với lãnh đạo các cơ quan bảo vệ pháp luật. Tài yêu cầu Linh đưa 320.000 USD nhằm “lo việc”. Tin tưởng, Linh đã nhiều lần chuyển tiền cho Tài, tổng cộng hơn 3,03 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, Nguyễn Thế Tài không thực hiện bất kỳ cam kết nào mà chiếm đoạt số tiền trên để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Tân Châu
#Ngô Sĩ Linh #Công ty Nhà Tiến Phát #Lừa đảo #Chạy án #Tòa tuyên án #TAND TPHCM #Đưa hối lộ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe