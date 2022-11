Bắt một Tổng giám đốc doanh nghiệp vì lừa bán đất dự án ở Hưng Yên

TPO - Dù chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng Nguyễn Văn Thắng (Tổng giám đốc Công ty thực phẩm Hưng Yên) đã chuyển nhượng nhiều thửa đất tại Dự án xây dựng khách sạn, nhà liền kề tại TP Hưng Yên.

Tối 16/11, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Hưng Yên vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thắng (SN 1974, trú xã Hùng An, huyện Kim Động) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can phục vụ điều tra.

Bị can Nguyễn Văn Thắng là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Hưng Yên (Công ty thực phẩm Hưng Yên) và là Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn vận tải Phượng Hoàng (Công ty vận tải Phượng Hoàng). Cả hai công ty này đều có trụ sở tại tỉnh Hưng Yên.

Các quyết định, lệnh trên của Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hưng Yên đã được Viện KSND đồng cấp phê chuẩn.

Công an tỉnh Hưng Yên bước đầu xác định, năm 2010 Công ty thực phẩm Hưng Yên được UBND tỉnh Hưng Yên cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án xây dựng khách sạn và nhà ở liền kề trên địa bàn phường An Tảo, TP Hưng Yên.

Mặc dù Công ty thực phẩm Hưng Yên chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng từ năm 2010-2012, bị can Thắng đã chuyển nhượng nhiều thửa đất tại dự án dưới hình thức huy động vốn của các cá nhân khác.

Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Hưng Yên đang mở rộng điều tra vụ án.