Bắt giam tổng giám đốc công ty bất động sản ở Bình Dương

TPO - Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Nguyễn Ngọc Tú (SN 1987, quê tỉnh Hậu Giang) để điều tra hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, Công ty Đông Nam Bộ do Nguyễn Ngọc Tú làm Tổng giám đốc. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Nguyễn Ngọc Tú đã sử dụng pháp nhân Công ty bất động sản Đông Nam bộ (địa chỉ phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) ký hợp đồng mua bán dịch vụ bất động sản để bán đất nền tại khu phố Tân An (thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) và chiếm đoạt của ông Lê Khắc Lâm tổng số tiền 1,6 tỉ đồng. Sau đó, Nguyễn Ngọc Tú bỏ đi khỏi nơi cư trú. Tú bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương phát lệnh truy nã. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương phát hiện bắt giữ Nguyễn Ngọc Tú khi đối tượng đang ở quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương, đơn vị này đang thụ lý nhiều đơn tố giác Nguyễn Ngọc Tú lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc chuyển nhượng đất nền liên quan đến các dự án, gồm: Dự án Khu dân cư Tân Phú 1, tọa lạc tại thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước (Khu đô thị sinh thái Sala Town); Dự án Khu dân cư đô thị mới Chơn Thành tọa lạc tại thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước; Dự án Khu dân cư Chợ Tân Tiến, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước và Dự án Khu đô thị An Phú Long, xã An Long, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Bắt tạm giam nguyên Trưởng phòng TN-MT TP Biên Hòa Bắt tạm giam cựu cán bộ công an về hành vi lừa đảo Hương Chi