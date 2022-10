Bắt tạm giam cựu cán bộ công an về hành vi lừa đảo

TPO - Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Xuân Anh Dũng cùng vợ đã đưa ra nhiều thông tin gian dối về việc huy động vốn phục vụ kinh doanh, đáo hạn ngân hàng hoặc mua nhà… nhằm mục đích vay, mượn hàng tỷ đồng của nhiều người rồi chiếm đoạt.

Chiều 21/10, nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an tỉnh TT-Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Anh Dũng (trú ở phường An Tây, TP Huế) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 BLHS.

Bị can Dũng nguyên là cán bộ công tác tại Công an TP Huế.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, đầu năm 2021, Nguyễn Xuân Anh Dũng cùng vợ là Dương Thị Mỹ Linh (SN 1987, trú tại đường Trần Lư, phường An Tây) đã đưa ra nhiều thông tin gian dối về việc đang huy động vốn phục vụ kinh doanh, đáo hạn ngân hàng hoặc mua nhà… nhằm mục đích vay, mượn tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt 6,2 tỷ đồng.

Sau đó, hàng chục người dân ở TT-Huế đã gửi đơn đến Công an tỉnh TT-Huế tố cáo việc họ bị vợ chồng lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn.

Đến đầu tháng 9/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh TT-Huế đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Dương Thị Mỹ Linh.

Vụ việc hiện được Công an tỉnh TT-Huế củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra làm rõ.