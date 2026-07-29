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Pháp luật

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Khởi tố nhóm đối tượng cá độ bóng đá hơn 3,2 tỷ đồng

Thái Lâm

TPO - Nhóm đối tượng ở tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet với tổng số tiền giao dịch hơn 3,2 tỷ đồng.

Ngày 29/7, Công an xã Bảo Lâm 2 (tỉnh Lâm Đồng) cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự triệt xóa một nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng trong thời gian diễn ra World Cup 2026.

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng đã triệu tập một đối tượng trên địa bàn xã Bảo Lâm 2 để làm việc. Quá trình kiểm tra, trích xuất dữ liệu điện tử trên điện thoại của đối tượng, công an phát hiện nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá qua mạng.

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Các bị can bị khởi tố về hành vi đánh bạc. Ảnh: CACC.

Mở rộng điều tra, Công an tỉn Lâm Đồng xác định một đối tượng giữ vai trò nhận và tổng hợp kèo cá cược trên Internet, sau đó chuyển cho những người tham gia thông qua ứng dụng Zalo. Sau mỗi trận đấu, các đối tượng đối chiếu kết quả thắng, thua và thanh toán tiền cá cược.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc trong thời gian diễn ra World Cup 2026 lên tới hơn 3,2 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội "Đánh bạc" theo Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thái Lâm
#cá độ bóng đá #World Cup 2026 #Lâm Đồng #khởi tố

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