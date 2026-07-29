Kol, Koc Đắk Lắk cam kết chấp hành nghiêm pháp luật trên không gian mạng

TPO - Các Kol, Koc Đắk Lắk cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi hoạt động trên không gian mạng, chủ động phản bác các thông tin xấu độc, sai sự thật.

Ngày 29/7, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị gặp mặt những người có ảnh hưởng trên không gian mạng (KOL, KOC), ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số tỉnh Đắk Lắk (DTA Đắk Lắk).

Các đại biểu tham dự lễ ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số tỉnh Đắk Lắk.

Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, công an các xã, phường; đại diện các sở, ban, ngành cùng đông đảo KOL, KOC, quản trị viên các trang, hội, nhóm.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk chia sẻ, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ nhất là các nền tảng mạng xã hội vừa mang lại nhiều tiện ích, vừa đặt ra không ít thách thức đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn thông tin. Trước thực trạng các thông tin xấu độc, tin giả, lừa đảo trực tuyến diễn biến phức tạp, việc định hướng dư luận và xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh trở thành nhiệm vụ vô cùng cấp thiết.

Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk phát biểu khai mạc Hội nghị.

Lực lượng công an đóng vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh mạng, tuy nhiên để tạo dựng một “không gian số” an toàn, cần có sự chung tay của toàn xã hội, trong đó cộng đồng những người có ảnh hưởng (KOL) giữ một vai trò ngày càng quan trọng trong việc lan tỏa thông tin tích cực, quảng bá hình ảnh quê hương, con người Đắk Lắk, đồng thời định hướng dư luận xã hội, góp phần xây dựng môi trường số văn minh, an toàn và lành mạnh.

Tại hội nghị, Công an tỉnh Đắk Lắk đã chính thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số tỉnh Đắk Lắk. Hoạt động của câu lạc bộ tập trung vào ba nhiệm vụ trọng tâm: tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên không gian mạng; lan tỏa thông tin tích cực, quảng bá hình ảnh quê hương, con người Đắk Lắk; đồng thời thiết lập kênh phối hợp để kịp thời phát hiện, phản ánh và hỗ trợ xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh mạng và tội phạm công nghệ cao.

Câu lạc bộ Niềm tin số tỉnh Đắk Lắk Công an tỉnh Đắk Lắk chính thức ra mắt.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện các KOL tham gia hội nghị chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, thể hiện sự đồng tình, ủng hộ cao đối với mô hình Câu lạc bộ Niềm tin số.

Anh Cao Xuân Huy, KOL hoạt động trong lĩnh vực du lịch và văn hóa Tây Nguyên chia sẻ, người làm nội dung không chỉ sáng tạo để thu hút người xem mà còn cần có trách nhiệm lan tỏa thông tin chính thống, góp phần xây dựng môi trường số an toàn, văn minh. Việc tham gia Câu lạc bộ Niềm tin số sẽ giúp các nhà sáng tạo nội dung được cập nhật kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng nhận diện tin giả và đồng hành cùng lực lượng Công an trong công tác tuyên truyền.

Tại hội nghị, các KOL, KOC cũng ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi hoạt động trên không gian mạng; tích cực lan tỏa thông tin chính thống, nhân văn; chủ động phản bác các thông tin xấu độc, sai sự thật; đồng hành cùng lực lượng Công an trong công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm và bảo vệ an ninh mạng.