Tổng thống Mỹ Trump muốn Ukraine chấm dứt xung đột với Nga

Theo thông báo được Nhà Trắng đăng trên mạng xã hội X, Tổng thống Trump khẳng định mong muốn lớn nhất của mình là cuộc xung đột Nga - Ukraine sớm kết thúc.

"Mọi chuyện tốt đẹp. Ông ấy đang làm công việc của mình. Tôi muốn ông ấy chấm dứt chiến tranh. Rất đơn giản thôi", Tổng thống Trump nói khi đề cập đến Tổng thống Zelensky.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhấn mạnh, rằng ông duy trì quan hệ tốt với cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

"Tôi có mối quan hệ tốt với Tổng thống Putin. Tôi cũng có mối quan hệ tốt với Tổng thống Zelensky. Và như tôi đã nói với ông ấy, tôi muốn chấm dứt xung đột. Hãy kết thúc cuộc xung đột", ông Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty Images).

Cuộc gặp mới nhất giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Trump diễn ra vào ngày 28/7 đã đánh dấu một sự thay đổi rõ rệt trong lập trường của lãnh đạo Nhà Trắng đối với Ukraine.

Trong các cuộc trao đổi tại Washington, Tổng thống Zelensky đã đề nghị Mỹ cung cấp một gói hỗ trợ khẩn cấp cho mùa đông, trong đó có các tên lửa đánh chặn Patriot nhằm tăng cường năng lực phòng không.

Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về việc củng cố hệ thống phòng không của Ukraine và thúc đẩy các nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột.

Mỹ, Pháp giúp Ukraine vạch ra các tuyến đường tránh hệ thống phòng không của Nga

Trong khi đó, Financial Times đưa tin Ukraine đang nâng cao hiệu quả các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào nhiều mục tiêu trọng yếu bên trong lãnh thổ Nga nhờ chiến thuật mới cùng sự hỗ trợ tình báo từ Mỹ và Pháp.

Theo bài báo, trong khi các chiến dịch trước đây tập trung vào những cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào nhà máy lọc dầu, lực lượng Ukraine hiện đang tập trung vào việc tấn công các bộ phận quan trọng nhất, nếu thiếu chúng thì các cơ sở này không thể hoạt động hiệu quả. Chiến lược này không chỉ nhằm gây thiệt hại mà còn làm cho việc sửa chữa trở nên khó khăn và tốn kém đối với Nga.

Theo các nguồn tin được Financial Times dẫn lại, trước mỗi nhiệm vụ, các kíp điều khiển UAV đều nhận được hướng dẫn từ các kỹ sư về những vị trí dễ tổn thương nhất của mục tiêu, đồng thời chuẩn bị sẵn các mục tiêu dự phòng nếu tuyến tiếp cận chính bị hệ thống phòng không Nga phong tỏa.

Một chiến thuật khác được Ukraine áp dụng là liên tục tấn công trở lại các cơ sở đã bị hư hại trước khi quá trình sửa chữa hoàn tất, nhằm ngăn Nga nhanh chóng khôi phục năng lực sản xuất.

Các quan chức Ukraine cho biết thông tin tình báo do Mỹ và Pháp cung cấp đóng vai trò quan trọng trong việc xác định vị trí các hệ thống phòng không Nga, từ đó xây dựng những tuyến đường giúp UAV né tránh radar và tiếp cận sâu bên trong lãnh thổ đối phương.

Theo ông Andrii Zahorodnyuk, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine và hiện là Giám đốc Trung tâm Chiến lược Quốc phòng, các nhà hoạch định chiến lược của Kiev đã lập bản đồ chi tiết lưới điện của Nga để xác định những nút trọng yếu mà nếu bị phá hủy sẽ gây ra gián đoạn trên diện rộng cũng như các thiết bị khó thay thế nhất.

Chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine Robert Brovdi cho biết chiến dịch còn tập trung phá hủy có hệ thống các tổ hợp phòng không, trạm radar và thiết bị tác chiến điện tử của Nga nhằm mở ra các "hành lang" cho UAV tấn công.

Ukraine cũng đang tiếp tục mở rộng năng lực UAV tầm xa. Trước đó, Tổng thống Zelensky cho biết tầm hoạt động tối đa của máy bay không người lái Ukraine dự kiến sẽ đạt khoảng 4.000 km vào cuối năm nay và tăng lên từ 5.000-10.000 km trong năm tới, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho chương trình UAV của nước này.