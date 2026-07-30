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Tìm thân nhân liệt sĩ qua bức ảnh chân dung trong mộ tập thể tại Đồng Nai

Văn Quân

TPO - Trong quá trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Đội K72 tìm thấy trong khu mộ tập thể tại xã Minh Đức một bức ảnh chân dung còn rõ nét.

Ngày 30/7, Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự TP.Đồng Nai) có thông báo tìm thân nhân, đồng đội của liệt sĩ trong bức ảnh tìm thấy tại khu mộ tập thể tại xã Minh Đức, TP.Đồng Nai.

Việc tìm kiếm nhằm mở ra hy vọng xác định được danh tính liệt sĩ và các đồng đội, sớm đưa các anh về nơi yên nghỉ cuối cùng.

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Đội K72 - Đồng Nai tìm thấy bức ảnh bên trong mộ tập thể. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.Đồng Nai thông tin, từ ngày 14/7 đến 27/7, Đội K72 đã tìm kiếm, cất bốc và quy tập được 26 bộ hài cốt liệt sĩ tại ấp Bình Minh, xã Minh Đức.

Quá trình tìm kiếm đã phát hiện nhiều di vật liệt sĩ để lại như bóp (ví) có giấy tờ, hình ảnh. Hầu hết hình ảnh cá nhân, tập thể bị mờ đã được Đội K72 gửi đi phục dựng, để có hy vọng xác định được danh tính liệt sĩ. Trong đó có một hình ảnh còn rõ nét nên Đội K72 phát động tìm kiếm danh tính liệt sĩ.

Trước khi triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, tại khu vực xã Minh Đức, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 55 bộ hài cốt liệt sĩ.

Theo lãnh đạo Bộ Quốc phòng thông tin trước đó, tại khu vực xã Minh Đức, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đặc biệt giai đoạn từ năm 1968 đến năm 1975, nơi đây từng diễn ra các chiến dịch, trận đánh ác liệt, như trận Núi Gió và Điểm cao 169 (tháng 4/1972) của Trung đoàn 1 (Sư đoàn 5), Trung đoàn 14 (Sư đoàn 7), Tiểu đoàn 368 và bộ đội địa phương; 150 ngày đêm "Chốt chặn Tàu Ô - Xóm Ruộng" của Sư đoàn 7 trong Chiến dịch Nguyễn Huệ năm 1972 với gần 800 trận đánh lớn nhỏ; trận vây ép chốt chặn ngã ba Xa Cát - Minh Đức (tháng 4/1972) của Trung đoàn 201...

Văn Quân
#liệt sĩ #Đồng Nai #quy tập #hài cốt #chiến tranh #bộ đội

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