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Gia Lai lên lộ trình thành lập phường cho 16 xã

Trương Định

TPO - Tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch xây dựng hồ sơ đề án thành lập phường giai đoạn 2026 - 2030. Theo lộ trình, 16 xã trên địa bàn tỉnh sẽ lần lượt được hoàn thiện hồ sơ, lấy ý kiến người dân và trình cấp có thẩm quyền xem xét thành lập phường.

Ngày 30/7, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đã có kế hoạch triển khai xây dựng hồ sơ đề án thành lập các phường giai đoạn 2026 - 2030. Việc xây dựng hồ sơ đề án thành lập các phường được triển khai trên cơ sở Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, tiêu chuẩn đơn vị hành chính và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Nội vụ.

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Làng rau Thuận Nghĩa (bên dòng sông Kôn, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai).

UBND tỉnh Gia Lai cho biết, mục tiêu của kế hoạch là tập trung xây dựng hồ sơ đề án thành lập các phường theo đúng lộ trình đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất; đồng thời huy động, lồng ghép và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hoàn thiện quy hoạch, phát triển đô thị và từng bước hoàn thiện các điều kiện, tiêu chuẩn thành lập phường theo quy định của pháp luật.

Theo lộ trình, trong năm 2026, các xã Phù Mỹ, Tây Sơn, Tuy Phước, Chư Sê và An Nhơn Tây xây dựng hồ sơ đề án thành lập phường. Năm 2028, xây dựng hồ sơ đề án thành lập phường đối với 8 xã, gồm: xã An Lương, Cát Tiến, Đak Đoa, Đức Cơ, Ia Grai, Phù Cát, Tuy Phước Đông và Bình Khê. Năm 2030, xây dựng hồ sơ đề án thành lập phường đối với 3 xã Đề Gi, Chư Prông và Bình Dương.

Trương Định
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