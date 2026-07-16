Thí điểm xã, phường xã hội chủ nghĩa: Lập hội đồng cấp xã để dân phản biện về quy hoạch và đánh giá cán bộ

TPO - Khi thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa, xã Phúc Thịnh ( Hà Nội) dự kiến sẽ xây dựng cơ chế tham gia thực chất của người dân bằng việc thành lập “Hội đồng thảo luận cấp xã” gồm đại diện các thôn, các hội tổ chức chính trị xã hội, có nhiệm kỳ 2 năm, được tham gia phản biện các dự án đầu tư công, phương án quy hoạch và đánh giá cán bộ.

Mục tiêu cuối cùng là vì hạnh phúc của người dân.

Ngày 16/7, Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai đề án thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa tại xã Phúc Thịnh, Thư Lâm.

Theo đề án, sẽ triển khai thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa tại 2 xã Phúc Thịnh, Thư Lâm. Đây là 2 xã liền kề, cơ bản hội tụ tiêu chí tổ chức không gian phát triển, còn nhiều dư địa phát triển, có vị trí tương đối độc lập, thuận lợi kết nối với các trục giao thông chính, hành lang xanh, hệ thống sông hồ và các không gian chức năng liên quan, đô thị hóa nhanh theo hướng xanh - thông minh - bền vững, có định hướng phát triển phù hợp.

Ông Hoàng Hải Đăng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phúc Thịnh. Ảnh: Như Ý.



Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Hải Đăng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phúc Thịnh nhấn mạnh, việc xã Phúc Thịnh và Thư Lâm được lựa chọn thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa vừa là niềm vinh dự, nhưng cũng là trách nhiệm rất lớn của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị của 2 xã trước thành phố cũng như trước cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ông Đăng cho biết, thời gian tới sẽ lấy ý kiến tham góp trực tiếp của các sở ngành thành phố đối với từng tiêu chí; lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân…để hoàn thiện làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện một cách đồng bộ, bài bản, khoa học và sớm nhất đề án thí điểm, hướng tới hiệu quả thực chất, mục tiêu cuối cùng là vì hạnh phúc của người dân.

Trao đổi với phóng viên, nhiều người dân xã Phúc Thịnh bày tỏ sự phấn khởi, khi xã được lựa chọn thí điểm mô hình xã xã hội chủ nghĩa. Bà Phạm Thị Minh Nguyệt, thôn Toàn Thắng, cho biết, điều này mang đến nhiều kỳ vọng cho người dân, đặc biệt là về quan điểm hướng tới sự hạnh phúc và hài lòng của người dân.

Theo bà Nguyệt, hạnh phúc của người dân được tạo nên từ những điều thiết thực trong đời sống như an sinh xã hội, việc làm, chăm sóc sức khỏe, chính sách bảo hiểm cho người cao tuổi và sự quan tâm của chính quyền đối với các nhu cầu dân sinh. Để thực hiện điều này, chính quyền cơ sở phải gần dân hơn, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân, giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Cho rằng, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, người dân có điều kiện gặp gỡ, phản ánh và trao đổi trực tiếp với lãnh đạo, tạo thêm niềm tin và sự gắn kết giữa chính quyền với nhân dân, bà Nguyệt tin tưởng, nếu có sự đồng lòng của cán bộ, đảng viên và người dân, xã Phúc Thịnh hoàn toàn có thể trở thành điểm sáng trong xây dựng mô hình xã hội chủ nghĩa.

Ông Phan Vũ Tưởng, một người dân thôn Toàn Thắng, cho rằng, người dân mong muốn các tiêu chí của mô hình sẽ sớm được hiện thực hóa thông qua việc đầu tư hạ tầng giao thông đồng bộ, bảo đảm an ninh trật tự, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, tạo điều kiện phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và chăm lo tốt hơn cho các gia đình chính sách, hộ khó khăn.

“Điều người dân kỳ vọng không chỉ là những công trình hay chính sách cụ thể mà còn là một bộ máy chính quyền gần dân hơn, lắng nghe dân nhiều hơn và giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng của người dân”, ông Tưởng chia sẻ.

Thành lập “Hội đồng thảo luận cấp xã”

Được biết, để triển khai chủ trương thí điểm mô hình xã hội chủ nghĩa trên địa bàn, Đảng ủy xã Phúc Thịnh đã ban hành nghị quyết chuyên đề, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trong đó tập trung xây dựng đội ngũ, bộ máy đảm bảo đáp ứng yêu cầu từ khâu xây dựng, ban hành quy chế làm việc đến phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết cho từng cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị của xã đảm bảo 6 rõ (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền), 1 xuyên suốt; triển khai thực hiện có hiệu quả việc thực hiện hệ thống quản trị trong thực thi nhiệm vụ và đánh giá cán bộ gắn với đo lường hiệu suất công việc (OKR/KPI) theo đúng chỉ đạo của Trung ương và thành phố.

Xã cũng sẽ thường xuyên đào tạo, tập huấn cho đội ngũ nhằm nâng cao năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu phát triển của xã, nhất là trong chuyển đổi số. Rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện tinh gọn các ban, ngành, đoàn thể cấp xã; thí nghiệm mô hình “công chức đa năng” có thể xử lý liên thông nhiều lĩnh vực tại bộ phận một cửa.

Người dân xã Phúc Thịnh kỳ vọng, khi thí điểm mô hình xã xã hội chủ nghĩa, chính quyền cơ sở sẽ gần dân, sát dân hơn nữa. Ảnh: Như Ý.



Đáng chú ý, xã sẽ xây dựng cơ chế tham gia thực chất của người dân bằng việc thành lập “Hội đồng thảo luận cấp xã” gồm đại diện các thôn, các hội tổ chức chính trị xã hội, có nhiệm kỳ 2 năm, được tham gia phản biện các dự án đầu tư công, phương án quy hoạch và đánh giá cán bộ.

Xã cũng công khai minh bạch về quy hoạch, thu – chi ngân sách chi tiết, tiến độ giải ngân các công trình, danh sách hộ được hưởng chính sách an sinh, kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại... Mọi dữ liệu được số hóa, có thể tra cứu mã nguồn mở.

Xã cũng sẽ đánh giá cán bộ dựa trên chỉ số thực thi (KPI) và hài lòng người dân. Theo đó, mỗi cán bộ, công chức có bộ chỉ số riêng gắn với tiến độ giải quyết công việc, số lượng/ chất lượng tiếp nhận và xử lý phản ánh, và kết quả khảo sát hài lòng của người dân đối với từng vị trí. Định kỳ quý, kết quả được công khai nội bộ và là căn cứ để khen thưởng, điều chuyển, đào tạo lại…