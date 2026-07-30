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Dân quân tự vệ biển nổ súng diệt mục tiêu huấn luyện trên vịnh Cát Bà

Nguyễn Minh

TPO - Cuộc huấn luyện nhằm kiểm tra trình độ chỉ huy, yếu lĩnh động tác của cán bộ, chiến sĩ tự vệ biển sử dụng súng tiểu liên AK trên tàu, thuyền vận động bắn mục tiêu cố định trên biển và kiểm tra thông tin liên lạc giữa tàu với mạng đài canh dân sự của Quân chủng Hải quân.

Quân chủng Hải quân vừa tổ chức huấn luyện, bắn đạn thật bài 3 súng tiểu liên AK trên biển cho lực lượng dân quân tự vệ biển khu vực phía Bắc, tại khu vực biển Đông Bắc Hòn Cát Đuôi Rồng, vịnh Cát Bà (đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng).

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Lực lượng dẫn bắn hướng dẫn các chiến sĩ dân quân tự vệ thực hiện nghiêm quy định trường bắn, quy tắc thao tác sử dụng vũ khí.
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Tham gia huấn luyện, bắn đạn thật trên biển có 50 dân quân thuộc các đơn vị: Hải đoàn tự vệ Công ty cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO; Hải đoàn tự vệ Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam (VOSCO); Hải đoàn tự vệ Công ty cổ phần Vận tải biển VINASHIP; Hải đoàn tự vệ Công ty Cổ phần vận tải và thuê tàu biển Việt Nam (VITRANSCHART); Hải đội tự vệ Công ty cổ phần Vận tải và Cung ứng Xăng dầu.

Thực hiện huấn luyện, bắn đạn thật, tàu vận động vào tuyến bắn để các dân quân tự vệ biển vận dụng thành tàu làm bệ tỳ bắn cụm bia cắm trên phao bè neo cố định trên mặt nước.

Trong quá trình thực hiện bài bắn, các dân quân tự vệ biển đã chấp hành nghiêm mệnh lệnh của chỉ huy trường bắn, chỉ huy bắn, quy định trường bắn, quy tắc thao tác sử dụng vũ khí, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

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Một số chiến sĩ dân quân tự vệ lần đầu tham gia huấn luyện, bắn đạn thật trên biển nhưng đã tự tin tiêu diệt mục tiêu.
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Mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng các chiến sĩ dân quân tự vệ đã khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ bài bắn.

Trong nội dung kiểm tra thông tin liên lạc giữa tàu với mạng đài canh dân sự của Quân chủng Hải quân, các lực lượng đã nắm chắc quy ước thông tin liên lạc, tín hiệu hiệp đồng, giữ vững thông tin liên lạc theo kế hoạch.

Mặc dù thời tiết không thuận lợi, trời mưa giông bất chợt nhưng các chiến sĩ dân quân tự vệ đã khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ bài bắn. Kết quả 100% khá giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đợt huấn luyện, bắn đạn thật nhằm đánh giá kết quả huấn luyện của các Hải đoàn, Hải đội tự vệ biển làm cơ sở để rút kinh nghiệm công tác tổ chức huấn luyện năm 2026 và những năm tiếp theo.

Đây cũng là dịp để cơ quan chức năng kiểm tra trình độ chỉ huy, yếu lĩnh động tác của cán bộ, chiến sĩ tự vệ biển sử dụng súng tiểu liên AK trên tàu, thuyền vận động bắn mục tiêu cố định trên biển và kiểm tra thông tin liên lạc giữa tàu với mạng đài canh dân sự của Quân chủng Hải quân.

Nguyễn Minh
#vịnh Cát Bà #đặc khu Cát Hải #Quân chủng Hải quân #huấn luyện quân sự #bắn đạn thật #súng tiểu liên AK #dân quân tự vệ biển #khu vực phía Bắc #Hải đoàn tự vệ biển #Hải đội tự vệ biển

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