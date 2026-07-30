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Siêu bão Dolphin có ảnh hưởng đến nước ta không?

Nguyễn Hoài

TPO - Sáng nay (30/7), siêu bão Dolphin đã mạnh lên cấp 17, giật trên cấp 17, dự báo có thể đổ bộ khu vực Phúc Kiến - Chiết Giang của Trung Quốc. Dù ít khả năng đi vào Biển Đông, siêu bão này cũng gây gió to, sóng lớn cho khắp khu vực này, do cường độ quá mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay (30/7), siêu bão Dolphin (tên bão do Hồng Kông, Trung Quốc đặt, có nghĩa là cá heo trắng) ở cường độ đầu cấp 17, giật trên cấp 17, cách đảo Luzon của Philippines gần 5000km về phía đông.

Dự báo 1-3 ngày tới, siêu bão Dolphin di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20km/h, sau đó di chuyển theo hướng tây với tốc độ trung bình khoảng 20-25km/h, chuyển hướng về khu vực tỉnh Phúc Kiến-Chiết Giang của Trung Quốc.

Theo số liệu dự báo hiện tại, chưa có dấu hiệu siêu bão Dolphin sẽ di chuyển vào Biển Đông, tuy nhiên cơ quan khí tượng khuyến cáo, với cường độ siêu mạnh, siêu bão Dolphin có thể làm gia tăng cường độ gió trên Biển Đông.

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Ảnh vệ tinh chụp bão Dolphin sáng nay (30/7).

Cụ thể, từ nay đến ngày 4/8 (thứ 3 tuần tới) siêu bão Dolphin chưa có tác động đến Biển Đông, tuy nhiên khoảng từ ngày 5/8, khi siêu bão tiến gần tới khu vực phía bắc của đảo Đài Loan (Trung Quốc), siêu bão sẽ hút và làm gió tây nam trên khu vực biển phía nam của Biển Đông hoạt động mạnh hơn.

Từ ngày 6-7/8, cường độ gió tây nam trên hầu khắp các khu vực Bắc, Giữa và Nam của Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa) có thể mạnh lên tới cấp 6-7, sóng biển cao từ 2-4m, biển động rất mạnh.

Sự hình thành của siêu bão Dolphin cho thấy xu hướng bão mạnh ngày càng gia tăng trên “ổ bão” Tây Bắc Thái Bình Dương.

Từ đầu mùa đến nay, khu vực này đã ghi nhận tới 4 siêu bão gồm Sinlaku, Mekkhala, Bavi và Dolphin.

Trung Quốc hứng chịu liên tiếp các cơn bão lớn trong thời gian gần đây như bão Maysak (bão số 1 năm 2026), siêu bão Bavi, bão Noul (bão số 2 năm 2026), để lại hậu quả hết sức nặng nề.

Nguyễn Hoài
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