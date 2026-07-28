Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Nhà máy ô tô dính bão, xe hỏng được sửa rồi bán giá rẻ

Lê Tuấn

TPO - Những xe bị hư hỏng do bão của BYD sẽ được sửa chữa, nhưng không được bán cho khách hàng thông thường mà dự kiến chỉ phân phối cho nhân sự của hãng với giá giảm đáng kể.

Bão Noul - cơn bão mạnh nhất đổ bộ khu vực miền Nam Trung Quốc kể từ đầu năm 2026 - đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng trong những ngày cuối tuần qua.

Một trong những doanh nghiệp chịu tác động là BYD khi tổ hợp sản xuất của hãng tại Khu hợp tác đặc biệt Thâm Quyến - Sán Đầu bị hư hại do mưa bão.

Sự cố xảy ra đúng thời điểm BYD đang đẩy mạnh mở rộng cơ sở sản xuất này nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ các thị trường quốc tế. Chỉ một tuần trước khi bão đổ bộ, hãng xe Trung Quốc đã công bố kế hoạch mở rộng quy mô nhà máy và tuyển dụng hơn 9.000 lao động ở nhiều vị trí.

mmexport1785135019188.jpg
Các container bị sập do mưa bão ở nhà máy của BYD tại Thâm Quyến. Ảnh: 3YC

Theo Carnewschina, dù không ghi nhận trường hợp thương vong nhưng bão đã gây thiệt hại nặng nề đối với cơ sở vật chất và nhiều xe thành phẩm. Nhiều công nhân phải tạm trú tại chỗ, khiến hoạt động sản xuất bị gián đoạn. Điều này cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ giao các mẫu xe của BYD.

Một cộng đồng chủ xe BYD tại Trung Quốc cho biết bão Noul đã khiến hai dây chuyền lắp ráp chính của nhà máy phải tạm dừng hoạt động trong hai ngày. Mặc dù sản xuất hiện đã được khôi phục, sản lượng vẫn chưa trở lại mức trước khi xảy ra thiên tai.

mmexport1785135036143.jpg

Về hạ tầng, thiệt hại được đánh giá không quá nghiêm trọng. Một số khu nhà container dành cho công nhân, cửa kính và thiết bị ngoài trời chỉ bị hư hỏng nhẹ.

Trong khi đó, khu vực lưu giữ xe thành phẩm ngoài trời chịu ảnh hưởng nặng nề hơn. Những hình ảnh do nhóm 3YC công bố cho thấy hàng loạt xe xuất hiện các vết trầy xước và móp méo trên thân vỏ. Nhiều chiếc còn bị nứt kính chắn gió, vỡ cửa kính hoặc biến dạng các tấm thân xe do tác động của bão.

mmexport1785135029512.jpg
mmexport1785135026016.jpg
mmexport1785135023187.jpg
Loạt xe chờ giao khách bị hư hỏng nặng do ảnh hưởng của bão.

Đáng chú ý, số lượng xe bị hư hỏng bao gồm nhiều chiếc Da Tang và FCB Ti7 - hai mẫu SUV đang có lượng đơn đặt hàng lớn tại thị trường Trung Quốc.

mmexport1785135038545.jpg
mmexport1785135041902.jpg

Cũng theo Carnewschina, BYD sẽ tiến hành sửa chữa toàn bộ những xe bị hư hỏng. Các xe này dự kiến không được bán cho khách hàng phổ thông.

Thay vào đó, lô xe sau khi được sửa sẽ được phân phối cho nhân viên của hãng với mức giá ưu đãi lớn, tương tự cách xử lý mà nhiều nhà sản xuất ô tô tại Trung Quốc từng áp dụng đối với xe bị hư hỏng trong quá trình lưu kho hoặc vận chuyển.

Lê Tuấn
#ô tô Trung Quốc #bão noul #mưa bão #xe hỏng #xe giảm giá #byd #xe trung quốc

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe