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Xe

Xe bán chạy nhất lịch sử Toyota lộ bản mới

Lê Tuấn

TPO - Toyota được cho là đang đẩy nhanh quá trình phát triển Corolla thế hệ mới sau gần 8 năm kể từ khi mẫu xe hiện hành ra mắt vào năm 2018. Một đoạn video nhá hàng mới nhất từ chính Toyota đã hé lộ phần nào diện mạo của mẫu sedan bán chạy này.

Mới đây, Toyota phối hợp với đài NHK (Nhật Bản) phát hành loạt phim tài liệu giới thiệu về hoạt động điều hành doanh nghiệp cũng như quá trình phát triển các mẫu xe mới. Trong một phân cảnh, hình ảnh Corolla thế hệ tiếp theo bất ngờ xuất hiện trên màn hình tại buổi thuyết trình nội bộ của hãng.

Dù Toyota đã làm mờ toàn bộ hình ảnh nhằm giữ bí mật thiết kế, những gì được hé lộ vẫn đủ cho thấy Corolla thế hệ mới nhiều khả năng sẽ đi theo phong cách của mẫu xe ý tưởng (concept) từng ra mắt vào cuối năm ngoái.

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Hình ảnh mẫu xe mới xuất hiện trong tài liệu của Toyota. Ảnh: Carscoops

Qua những hình ảnh này, Corolla mới sở hữu kiểu dáng sedan thanh thoát với phần đầu xe vuốt nhọn, tương đồng mẫu concept được Toyota giới thiệu hồi tháng 10 năm ngoái.

Không chỉ phần đầu xe, thiết kế thân xe cũng được cho là sẽ mang nhiều nét tương đồng với bản ý tưởng. Đáng chú ý là đường viền dưới của cửa sổ trước không nằm ngang như thông thường mà dốc xuống theo thân xe. Các đường gân nổi ở phần cửa xe cũng được giữ lại, kết thúc bằng mảng tạo hình tam giác ở phía sau.

Đường mái vuốt dài về phía đuôi xe cũng là một điểm nhấn đáng chú ý. Thiết kế này mang hơi hướng của một mẫu crossover hơn là sedan truyền thống, góp phần tạo nên diện mạo hiện đại và năng động hơn cho Corolla thế hệ mới.

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Toyota Corolla Concept ra mắt tại triển lãm Japan Mobility Show 2025. Ảnh: Auto News

Dù chưa sẵn sàng công bố chính thức, Toyota đã xác nhận Corolla thế hệ mới sẽ có nhiều lựa chọn hệ truyền động, bao gồm hybrid, hybrid sạc ngoài (PHEV) và cả phiên bản thuần điện (BEV). Bên cạnh đó, mẫu xe hiệu suất cao GR Corolla cũng được kỳ vọng sẽ bước sang thế hệ mới cùng thời điểm.

Hiện Toyota vẫn chưa xác nhận Corolla thế hệ tiếp theo có tiếp tục duy trì biến thể hatchback hay không. Những hình ảnh xuất hiện trong phim tài liệu cùng mẫu concept trước đó mới chỉ cho thấy phiên bản sedan.

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Theo Autocar, Corolla là mẫu xe bán chạy nhất mọi thời đại của Toyota. Doanh số ước tính của dòng xe này đạt khoảng 51 triệu chiếc, bán ra trên toàn cầu từ năm 1966 đến nay.

Tại Việt Nam, xe từng được bán chính hãng với tên Corolla Altis. Khác với các thị trường nước ngoài, mẫu sedan này không được người dùng Việt ưa chuộng và đã ngừng bán vào tháng 6 vừa qua.

Lê Tuấn
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