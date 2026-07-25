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Xe

Lộ ảnh Innova Cross bản nâng cấp, rõ thiết kế mới của Toyota

Lê Tuấn

TPO - Toyota đang đẩy nhanh quá trình thử nghiệm phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của Innova Cross tại Ấn Độ, với những hình ảnh chạy thử mới hé lộ thêm nhiều thay đổi.

Nguyên mẫu được bắt gặp trên đường phố Ấn Độ mới đây với góc chụp rõ nét hơn, cho thấy rõ hơn diện mạo của Innova Cross facelift. Dù vẫn được ngụy trang kỹ, mẫu MPV này được cho là sẽ áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới nhất của Toyota, tương tự thế hệ Hilux vừa ra mắt.

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Nguyên mẫu Toyota Innova Cross facelift chạy thử tại Ấn Độ. Ảnh: Rushlane

Thay đổi đáng kể nhất tập trung ở khu vực đầu xe. So với thiết kế hiện tại với lưới tản nhiệt hình thang cỡ lớn và cụm đèn pha vuốt ngược, Innova Cross facelift sở hữu diện mạo vuông vức và khỏe khoắn hơn.

Cụm đèn chiếu sáng mới thiết kế thanh mảnh, đặt cao trên mặt ca-lăng, trong khi lưới tản nhiệt và cản trước đều được làm mới. Nắp ca-pô được làm dựng đứng hơn, giúp tổng thể xe trở nên bề thế và mang đậm phong cách SUV.

Thiết kế này có nhiều điểm tương đồng với Hilux thế hệ mới, mẫu bán tải sử dụng cụm đèn LED mỏng, lưới tản nhiệt cỡ lớn cùng cản trước góc cạnh. Dù Innova Cross vẫn giữ bản sắc riêng, sự tương đồng về ngôn ngữ thiết kế ngày càng rõ nét.

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Đáng chú ý, Toyota dự kiến sẽ ra mắt Hilux thế hệ mới tại Ấn Độ vào ngày 28/7. Điều này cho thấy hãng đang đồng loạt đưa ngôn ngữ thiết kế toàn cầu mới vào nhiều dòng xe tại thị trường này.

Trong khi đó, khu vực thân xe gần như không có nhiều thay đổi. Kiểu dáng tổng thể, đường viền cửa kính, thiết kế cửa xe, tỷ lệ thân xe và bộ mâm vẫn tương đồng với phiên bản hiện hành.

Ở phía sau, cụm đèn hậu được giữ nguyên dáng nhưng có thể được tinh chỉnh họa tiết LED bên trong. Cản sau dự kiến chỉ có một số thay đổi nhỏ. Việc nguyên mẫu vẫn được ngụy trang gần như toàn bộ cho thấy Toyota có thể vẫn đang hoàn thiện một số chi tiết thiết kế cuối cùng.

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Những hình ảnh chạy thử trước đó cũng hé lộ khoang nội thất với màn hình giải trí trung tâm có kích thước lớn hơn đáng kể. Nếu phiên bản hiện tại sử dụng màn hình cảm ứng 10,1 inch trên các bản cao cấp, bản facelift nhiều khả năng sẽ được nâng lên khoảng 12 inch hoặc lớn hơn.

Toyota cũng được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm nhiều tiện nghi nhằm tăng sức cạnh tranh, như hệ thống camera 360 độ nâng cấp, công nghệ kết nối thông minh mới, ghế phụ chỉnh điện, bảng đồng hồ kỹ thuật số cải tiến cùng vật liệu nội thất cao cấp hơn và khả năng cách âm được cải thiện.

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Bản dựng dự đoán ngoại hình của Innova Cross facelift theo ngôn ngữ thiết kế mới của Toyota. Ảnh: Cartoq

Về vận hành, Innova Cross facelift nhiều khả năng vẫn sử dụng hai tùy chọn động cơ hiện nay gồm máy xăng 2.0 và hybrid 2.0.

Ngoài ra, Toyota từng hé lộ công nghệ hybrid sử dụng nhiên liệu linh hoạt trên nền tảng Innova Cross tại Ấn Độ, song hiện chưa rõ biến thể này có được giới thiệu cùng bản facelift hay không.

Tại Việt Nam, Innova Cross là một trong những dòng xe bán tốt nhất của Toyota. Trong tháng 6 vừa qua, mẫu MPV này đạt doanh số 1.670 chiếc để bất ngờ vươn lên dẫn đầu top xe xăng bán chạy nhất thị trường.

Lê Tuấn
#Innova Cross #toyota #mpv #innova cross facelift

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