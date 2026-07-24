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Clip: Nhóm thanh niên chạy xe lạng lách, đánh võng trên đường ở TPHCM

Nguyễn Tiến

TPO - Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08, Công an TPHCM) đang xác minh nhóm thanh niên điều khiển xe máy, xe điện chạy lạng lách, đánh võng, lấn làn trên đường Trần Quang Khải sau khi clip ghi lại vụ việc lan truyền trên mạng xã hội.

Ngày 24/7, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT - PC08, Công an TPHCM) đang xác minh nhóm thanh niên điều khiển xe máy, xe điện chạy lạng lách, đánh võng trên đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 8 thanh niên đi trên 4 xe máy và xe điện lưu thông trên đường Trần Quang Khải, đoạn giáp ranh giữa phường Dĩ An và phường Đông Hòa (TPHCM).

Lan truyền clip nhóm thanh niên đánh võng, lấn làn giữa đường phố TPHCM

Theo nội dung clip, các phương tiện liên tục chạy lạng lách, đánh võng giữa dòng xe. Đáng chú ý, hai thanh niên đi trên xe máy mang biển số 50AG-018.30 nhiều lần điều khiển xe "uốn lượn", đè vạch vàng và lấn sang phần đường ngược chiều, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm với các phương tiện đang lưu thông.

Qua xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 23/7.

Anh H. - người ghi lại đoạn clip - cho biết nhóm thanh niên di chuyển từ đường Nguyễn Thái Học, qua đường Trần Hưng Đạo rồi rẽ về hướng chợ Dĩ An.

"Thấy nhóm này chạy xe lạng lách nên tôi dùng điện thoại quay lại. Khi tôi chạy lên nhắc nhở họ đi xe cẩn thận thì nhóm này còn tỏ thái độ thách thức. Ngoài 4 xe xuất hiện trong clip, còn một nhóm khác chạy phía sau", anh H. kể.

Hiện Đội CSGT Rạch Chiếc đang xác minh chủ các phương tiện cùng những người liên quan để mời lên làm việc, làm rõ hành vi vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Tiến
#giao thông #TPHCM #đánh võng #CSGT #dĩ an #lấn làn #trần quang khải

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