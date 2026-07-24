Siêu xe điện Ferrari Luce đầu tiên được đấu giá

Chiếc Ferrari Luce Tailor Made "Chassis 0" là mẫu EV đầu tiên trong lịch sử thương hiệu, được dự đoán có giá 1,1 triệu USD.
Chiếc Ferrari Luce Tailor Made "Chassis 0" là mẫu EV đầu tiên trong lịch sử thương hiệu, được dự đoán có giá 1,1 triệu USD.
Lamborghini Revuelto Impavido lấy cảm hứng từ tinh thần võ sĩ đạo Samurai của Nhật Bản và chỉ được sản xuất giới hạn 25 chiếc.
Mẫu siêu xe McLaren F1 GTR sở hữu phong cách "Pop Art" độc bản này từng thuộc sở hữu của ca sĩ Nick Mason, được dự đoán sẽ vượt mức giá 35 triệu USD tại phiên đấu giá tháng 8/2026.