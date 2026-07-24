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Xe

Siêu xe điện Ferrari Luce đầu tiên được đấu giá

Chiếc Ferrari Luce Tailor Made "Chassis 0" là mẫu EV đầu tiên trong lịch sử thương hiệu, được dự đoán có giá 1,1 triệu USD.

Chiếc Ferrari Luce Tailor Made "Chassis 0" là mẫu EV đầu tiên trong lịch sử thương hiệu, được dự đoán có giá 1,1 triệu USD.

Sau màn ra mắt đầy tranh cãi, Ferrari Luce tiếp tục trở thành chủ đề bàn luận khi chiếc xe đầu tiên được xuất xưởng &quot;Chassis 0&quot; (số khung 0) sẽ được mang đến buổi đấu giá của RM Sotheby&apos;s vào tháng 8/2026.
Sau màn ra mắt đầy tranh cãi, Ferrari Luce tiếp tục trở thành chủ đề bàn luận khi chiếc xe đầu tiên được xuất xưởng "Chassis 0" (số khung 0) sẽ được mang đến buổi đấu giá của RM Sotheby's vào tháng 8/2026.
Siêu xe này còn được cá nhân hóa thông qua chương trình Ferrari Tailor Made, phối hợp cùng Ferrari Design Studio, mang đến nhiều chi tiết và tùy chọn thiết kế độc bản.
Siêu xe này còn được cá nhân hóa thông qua chương trình Ferrari Tailor Made, phối hợp cùng Ferrari Design Studio, mang đến nhiều chi tiết và tùy chọn thiết kế độc bản.
Ngoại thất của siêu xe Ferrari Luce đầu tiên được định hình bởi lớp sơn trắng Madreperla Semi-Gloss độc quyền, giữ được độ sâu và độ bóng của hiệu ứng ngọc trai đồng thời tạo ra sự cân bằng tinh tế giữa bề mặt bóng và nhám.
Ngoại thất của siêu xe Ferrari Luce đầu tiên được định hình bởi lớp sơn trắng Madreperla Semi-Gloss độc quyền, giữ được độ sâu và độ bóng của hiệu ứng ngọc trai đồng thời tạo ra sự cân bằng tinh tế giữa bề mặt bóng và nhám.
Nước sơn sở hữu một loại sắc tố đặc biệt do Ferrari Tailor Made sản xuất, có khả năng tạo ra những phản chiếu óng ánh chuyển từ màu xanh lá cây sang màu tím tùy thuộc vào cường độ và góc độ ánh sáng.
Nước sơn sở hữu một loại sắc tố đặc biệt do Ferrari Tailor Made sản xuất, có khả năng tạo ra những phản chiếu óng ánh chuyển từ màu xanh lá cây sang màu tím tùy thuộc vào cường độ và góc độ ánh sáng.
Ferrari trang bị cho mẫu xe điện này bộ mâm 5 chấu sơn trắng, kích thước 22 inch ở cầu trước và 23 inch ở cầu sau. Kết hợp với thiết kế này là cụm phanh bespoke sơn trắng và logo &quot;Prancing Horse&quot; màu trắng trang trí phía sau hốc bánh trước.
Ferrari trang bị cho mẫu xe điện này bộ mâm 5 chấu sơn trắng, kích thước 22 inch ở cầu trước và 23 inch ở cầu sau. Kết hợp với thiết kế này là cụm phanh bespoke sơn trắng và logo "Prancing Horse" màu trắng trang trí phía sau hốc bánh trước.
Cụm đèn hậu của mẫu EV này có dạng panel lấy cảm hứng từ các siêu xe Ferrari 360 Modena hay 458 Italia. Cánh gió khí động học phía sau được thiết kế &quot;floating&quot; (nổi).
Cụm đèn hậu của mẫu EV này có dạng panel lấy cảm hứng từ các siêu xe Ferrari 360 Modena hay 458 Italia. Cánh gió khí động học phía sau được thiết kế "floating" (nổi).
Nội thất của chiếc Ferrari Luce đầu tiên sử dụng da Le Mans màu Perla, một chất liệu độc quyền được phát triển cho chương trình Ferrari Tailor Made và được làm từ những tấm da Thụy Sĩ được lựa chọn kỹ lưỡng.
Nội thất của chiếc Ferrari Luce đầu tiên sử dụng da Le Mans màu Perla, một chất liệu độc quyền được phát triển cho chương trình Ferrari Tailor Made và được làm từ những tấm da Thụy Sĩ được lựa chọn kỹ lưỡng.
Các chi tiết phụ được hoàn thiện bằng màu xám Grigio Corvara thay vì màu đen truyền thống, tạo nên sự liền mạch về mặt thị giác, củng cố đặc tính tươi sáng của chiếc xe.
Các chi tiết phụ được hoàn thiện bằng màu xám Grigio Corvara thay vì màu đen truyền thống, tạo nên sự liền mạch về mặt thị giác, củng cố đặc tính tươi sáng của chiếc xe.
Ferrari Luce Tailor Made &quot;Chassis 0&quot; vẫn sử dụng 4 động cơ điện độc lập tại từng bánh trên nền tảng 800 V, công suất tối đa 1.050 mã lực và mô-men xoắn cực đại 990 Nm.
Ferrari Luce Tailor Made "Chassis 0" vẫn sử dụng 4 động cơ điện độc lập tại từng bánh trên nền tảng 800 V, công suất tối đa 1.050 mã lực và mô-men xoắn cực đại 990 Nm.
Bộ pin điện trên xe có dung lượng 122 kWh, hỗ trợ khả năng sạc nhanh DC với công suất lên đến 350 kW. Hãng trang bị hệ thống tạo âm thanh độc quyền để tạo nên &quot;tiếng pô&quot; và &quot;tiếng máy&quot; chân thật ở trong và ngoài xe.
Bộ pin điện trên xe có dung lượng 122 kWh, hỗ trợ khả năng sạc nhanh DC với công suất lên đến 350 kW. Hãng trang bị hệ thống tạo âm thanh độc quyền để tạo nên "tiếng pô" và "tiếng máy" chân thật ở trong và ngoài xe.
Mặc dù là một mẫu xe điện, khối lượng của Ferrari Luce chỉ vào khoảng 2.260 kg, cho ra khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 2,5 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa hơn 310 km/h.
Mặc dù là một mẫu xe điện, khối lượng của Ferrari Luce chỉ vào khoảng 2.260 kg, cho ra khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 2,5 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa hơn 310 km/h.
Theo nhà sản xuất, siêu xe điện này được thiết kế theo cấu hình cho thị trường Mỹ. Sau buổi đấu giá, chiếc &quot;Chassis 0&quot; sẽ được vận chuyển về Maranello (Italy), trước khi bàn giao cho chủ nhân mới vào quý I/2027.
Theo nhà sản xuất, siêu xe điện này được thiết kế theo cấu hình cho thị trường Mỹ. Sau buổi đấu giá, chiếc "Chassis 0" sẽ được vận chuyển về Maranello (Italy), trước khi bàn giao cho chủ nhân mới vào quý I/2027.
Theo các chuyên gia, mẫu EV này có thể đạt mức giá khoảng 1,1 triệu USD. Toàn bộ số tiền thu được sẽ chuyển đến The Ferrari Foundation để phục vụ các hoạt động từ thiện.
Theo các chuyên gia, mẫu EV này có thể đạt mức giá khoảng 1,1 triệu USD. Toàn bộ số tiền thu được sẽ chuyển đến The Ferrari Foundation để phục vụ các hoạt động từ thiện.

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znews.vn
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