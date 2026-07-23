Lộ ảnh thực tế Toyota Land Cruiser thiết kế mới

TPO - Một nguyên mẫu Toyota Land Cruiser xuất hiện qua hình ảnh đăng tải bởi một lãnh đạo của Toyota. Chiếc xe cho thấy cái nhìn đầu tiên về thế hệ tiếp theo của dòng xe SUV đình đám này.

Hình ảnh được chia sẻ trên Facebook bởi ông Andrea Carlucci - Giám đốc Tiếp thị và Chiến lược Sản phẩm của Toyota châu Âu. Trong bài đăng, vị lãnh đạo này viết: "The Legend evolves..." (Huyền thoại đang tiến hóa), kèm hashtag #LandCruiser.

Bức ảnh được chụp tại nhà máy Tahara (Nhật Bản), nơi hiện sản xuất Land Cruiser 250 Series, Lexus GX và Toyota 4Runner. Đáng chú ý, bên cạnh chiếc Land Cruiser GR Sport hiện hành xuất hiện một mẫu SUV phủ kín lớp ngụy trang, được cho là nguyên mẫu đang trong giai đoạn phát triển và thử nghiệm.

Theo Carscoops, mẫu xe xuất hiện dưới lớp ngụy trang được cho là phiên bản Land Cruiser thuần điện đầu tiên sử dụng kết cấu khung gầm liền khối (unibody), thay vì khung rời truyền thống.

Dù phần lớn thân xe bị các thành viên trong nhóm phát triển che khuất, một số chi tiết vẫn có thể được nhận diện. Nguyên mẫu sở hữu các vị trí đèn pha đặt ngang cùng thiết kế cản trước khá tương đồng với mẫu concept Land Cruiser Se từng ra mắt năm 2023. Tuy nhiên, phần đầu xe xuất hiện thêm một khe hút gió mới - chi tiết không có trên bản concept.

Khoảng sáng gầm của nguyên mẫu cũng có vẻ thấp hơn Land Cruiser 300 Series, trong khi bộ mâm hợp kim đa chấu lại khá giống loại đang được trang bị trên Toyota Century SUV. Tuy nhiên, đây nhiều khả năng chỉ là bộ mâm phục vụ quá trình thử nghiệm.

Trước đó, mẫu concept Land Cruiser Se ra mắt năm 2023 có chiều dài 5.150 mm cùng chiều dài cơ sở 3.050 mm, lớn hơn Land Cruiser 300 Series lần lượt 35 mm và 200 mm. Hiện chưa rõ phiên bản thương mại có giữ nguyên kích thước này hay không.

Nhiều nguồn tin cho rằng mẫu SUV mới sẽ có kích thước tương đương Toyota Grand Highlander. Điểm chung giữa hai mẫu xe là đều sử dụng kết cấu khung gầm liền khối TNGA-K, thay vì khung rời như các dòng Land Cruiser truyền thống.

Giới chuyên môn dự đoán Land Cruiser thuần điện sẽ được phát triển trên nền tảng e-TNGA hoặc phiên bản nâng cấp của kiến trúc này. Việc chuyển sang khung gầm liền khối được kỳ vọng giúp mẫu xe cải thiện đáng kể khả năng vận hành trên đường nhựa, đổi lại năng lực off-road sẽ không bằng các mẫu Land Cruiser truyền thống sử dụng khung gầm rời gồm FJ, 70 Series, 250 và 300.

Về hệ truyền động, tạp chí Drive của Australia cho biết phiên bản chạy điện nhiều khả năng sẽ sở hữu hiệu suất vượt trội so với các biến thể động cơ đốt trong và hybrid hiện nay.

Ngoài ra, một số nguồn tin cũng cho rằng Toyota đang cân nhắc phát triển phiên bản sử dụng công nghệ mở rộng phạm vi hoạt động (EREV). Sự xuất hiện của khe hút gió trên cản trước càng làm tăng khả năng mẫu xe sẽ sử dụng cấu hình này.

Hiện mẫu Land Cruiser mạnh nhất đang được Toyota phân phối là phiên bản hybrid tự sạc của Land Cruiser 300 Series. Xe sử dụng động cơ V6 tăng áp kép 3.5L kết hợp một mô-tơ điện, sản sinh tổng công suất 457 mã lực và mô-men xoắn cực đại 790 Nm.