Loạt xe máy mới ra mắt Việt Nam, giá từ 30 triệu đồng

TPO - Trong tháng 7 này, các hãng đồng loạt giới thiệu nhiều mẫu xe máy mới ra thị trường, bao gồm cả xe điện, xe tay ga lẫn xe côn tay thể thao. Các mẫu xe đều được nâng cấp về thiết kế, công nghệ và trang bị để tăng sức cạnh tranh.

VinFast Kinet

Mẫu Kinet mới là xe máy điện cao cấp nhất của VinFast. Xe có ngoại hình phong cách thể thao với nhiều đường cắt xẻ ở mặt trước trong khi thân xe làm phẳng. Đuôi xe được vuốt nhọn về sau, kèm xi-nhan tách rời.

Các trang bị nổi bật gồm có hệ thống đèn LED, phuộc sau có thêm bình dầu rời, phanh đĩa phía trước, vành đúc 14 inch, màn hình TFT, cổng sạc USB, Smart Key và cốp dưới yên dung tích 22 lít.

Về vận hành, Kinet được trang bị động cơ In-hub ở bánh sau, công suất định danh 3.000 W và có thể đạt tối đa 5.200 W. Khi lắp đủ hai pin LFP 1,5 kWh, xe chạy được tối đa 145 km/lần sạc.

Kinet có giá bán 40-49,9 triệu đồng tùy hình thức thuê hoặc mua pin. Với khoảng giá này, Kinet cạnh tranh với các mẫu xe ga 125cc như Honda Air Blade (42,4-48 triệu đồng), Vario (40,9-41,4 triệu đồng) hoặc xe điện Dat Bike Quantum S2, S1 (42,9-49,9 triệu đồng), Yadea Vora (42,9 triệu đồng) với giá đã kèm pin.

VinFast Kyo

Ra mắt chung với Kinet là mẫu Kyo, được định vị thấp hơn với giá 30-35,3 triệu đồng. Mức giá này hướng đến cạnh tranh với Honda Vision (31,5-36,8 triệu đồng).

So với Kinet, Kyo có thiết kế mang hơi hướng thanh lịch với cụm đèn tròn cổ điển cùng nhiều đường nét bo cong. Xe sử dụng đèn pha LED dạng thấu kính, đèn xi-nhan đặt thấp hơn.

Các trang bị gồm có màn hình TFT, Smart Key, phanh đĩa trước, mâm đúc 14 inch, cốp 21 lít, hộc đồ trước và cổng USB.

VinFast Kyo sử dụng động cơ In-hub công suất định danh 1.800W, tối đa 3.000W. Khi sử dụng hai pin LFP 1,5 kWh, xe đi được tối đa 160 km/lần sạc.

Honda Vario 125 đời mới

Mẫu xe tay ga Vario 125 đời mới 2027 được Honda Việt Nam công bố với hai phiên bản gồm Đặc biệt và Street. Trong đó, bản Street lần đầu ra mắt được trang bị ghi đông trần phong cách đường phố.

Xe cũng có tem mới và phối màu mới ở hai phiên bản. Trang bị gồm có đèn full LED với nhận diện hình chữ V mới, phanh đĩa trước, mâm đúc thể thao, đồng hồ LCD, cốp 18 lít, cổng USB-C mới, Smart Key và phanh CBS. Vario 125 2027 sử dụng động cơ 125cc đạt chuẩn khí thải Euro 4, cùng hệ thống ngắt động cơ tạm thời.

Honda Việt Nam cho biết Vario 125 thế hệ mới sẽ có mặt trên thị trường từ tháng 8 tới. Giá bán công bố gần thời điểm mở bán chính thức.

Yamaha Exciter 155 đời mới

Mẫu xe tay côn Nhật Bản vừa ra mắt bản thế hệ mới tại thị trường Việt với tên đầy đủ là Yamaha Exciter 155 VVA-TCS. Xe có 4 phiên bản, giá từ 49,9-60,9 triệu đồng.

Diện mạo của Exciter 2026 vẫn áp dụng ngôn ngữ thiết kế thể thao, phong cách xe đua với nhiều đường cắt xẻ và vuốt gọn về sau. Đầu xe, cụm đèn định vị LED, kính chắn gió, đuôi xe, ốp hông và ốp ống xả đều được tinh chỉnh và làm mới.

Nâng cấp đáng chú ý nhất trên Exciter mới là hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, đi kèm phanh ABS bánh trước ở bản cao. Xe tiếp tục sử dụng động cơ 155cc, công nghệ van biến thiên VVA, đi kèm hộp số 6 cấp và bộ ly hợp chống trượt.

Exciter 2026 được trang bị màn hình LCD mới hiển thị thông tin, có thể kết nối smartphone. Các bản cao bổ sung Smart Key và cổng sạc 12V.

Suzuki Satria 2026

Mẫu xe côn tay Satria thế hệ mới được giới thiệu tại Việt Nam với hai phiên bản Satria và Satria Pro, giá từ 54,5-59 triệu đồng. Xe cạnh tranh với Yamaha Exciter 155 và Honda Winner R.

Ở thế hệ mới, Satria vẫn giữ dáng underbone quen thuộc nhưng tinh chỉnh đầu xe với các chi tiết lấy cảm hứng từ dòng mô tô phân khối lớn của Suzuki.

Xe vẫn sử dụng động cơ xi-lanh đơn 147cc, DOHC, làm mát bằng dung dịch, kết hợp hộp số côn tay 6 cấp cho công suất hơn 18 mã lực. Điểm mới ở bản 2026 nằm ở trang bị với phanh ABS, bộ ly hợp hỗ trợ và giảm xóc trước cải tiến.

Ngoài vận hành, Satria mới còn có một số cải tiến trang bị hộc đồ trước lớn, cổng sạc USB, khóa thông minh, kết nối smartphone, đèn LED trên bản Pro.