Vừa phục vụ công việc, vừa cho gia đình: Chủ xe nói lý do vì sao VinFast VF 8 là lựa chọn “vẹn cả đôi đường”

VinFast VF 8 được các doanh nhân Việt nhận xét là phù hợp cho cả công việc kinh doanh lẫn nhu cầu sử dụng hàng ngày của gia đình, đặc biệt khi kết hợp chính sách “0 đồng” chi phí sạc.

Ưng ngay từ lúc lái thử, diện mạo đậm chất “business”

Từng sử dụng 4 chiếc xe xăng, dầu từ nhiều thương hiệu của Mỹ, Nhật Bản, anh Đức – một doanh nhân chuyên kinh doanh lốp xe tải tại Hà Nội quyết định “tậu” chiếc VinFast VF 8. Anh cho biết, thời điểm cân nhắc mua xe, ban đầu vợ anh phản đối, nhưng đã “gật đầu” sau khi trực tiếp trải nghiệm xe tại đại lý.

“Ngồi thử thì VF 8 có không gian rộng rãi, nội thất và bề ngoài lại mang đậm vẻ ‘business’. Tôi xác định xe phải vừa phục vụ công việc kinh doanh, vừa phục vụ gia đình được. Tính đi tính lại thì VF 8 là hợp lý nhất”, anh Đức chia sẻ.

Là người sử dụng xe chính, điều anh Đức thích nhất là cảm giác bốc, đầm cùng khả năng cách âm tốt hơn hẳn xe xăng. “Cảm giác lái của VF 8 có thể so được với những chiếc xe xăng thể thao tầm giá 3-4 tỷ đồng”, vị chủ xe nhận xét.

Trong khi đó, khoang cabin của VF 8 khiến cả gia đình anh hài lòng. “Cả tôi, vợ và các con đều rất thích VF 8 vì cảm giác hiện đại hơn những chiếc xe từng sử dụng. Ấn tượng đầu tiên là màn hình rất to và hiện đại. Thứ hai nữa là cảm giác rất sạch sẽ vì xe không có mùi xăng dầu”, anh Đức nói.

Trải nghiệm chiếc VF 8 cho lần đi cắm trại với 4 người lớn tại Sóc Sơn (Hà Nội), reviewer của kênh Xe Hay đánh giá VF 8 là xe “hợp với gia đình nhất”. Những điểm ấn tượng có thể kể đến như băng ghế sau có độ thoải, dài; cốp xe có thể để vừa nhiều vật dụng cần thiết như vali quần áo, thùng nước, túi lều ngủ, bàn ghế gấp, bếp nướng… Trên thực tế, VF 8 cũng là lựa chọn được ưa chuộng cho các chuyến du lịch “phượt” của cộng đồng yêu xe Việt.

Muốn đi chơi nhiều hơn với VF 8

Anh Đức cho biết thêm, một lý do khác khiến vợ chồng anh “ưng” VF 8 là chi phí quá tiết kiệm. Chính sách miễn phí sạc pin từ hãng xe Việt (áp dụng lên tới 3 năm cho chủ xe mua trước 10/2/2026) là “chất xúc tác” tạo động lực cho vợ chồng anh thực hiện các hành trình du lịch nhiều hơn.

“Giờ thì hai vợ chồng ‘cứ hứng lên là đi’ thôi. Gần đây nhất, trong một phút ‘cảm xúc’, chúng tôi quyết định làm một chuyến đi Đà Nẵng luôn. VF 8 là chiếc xe cho tôi cảm giác muốn lái vì hành trình cũng nhẹ nhàng, thư thái hơn, lại còn không mất tiền sạc”, anh Đức kể lại.

Đồng quan điểm, chủ xe Hưng Trần (Quảng Ninh) cho rằng chính sách của VinFast đã tạo thêm động lực lớn để người dùng chuyển sang xe điện. “Trước đây đi xe xăng, mỗi tháng di chuyển 2.000 km mất khoảng 6 triệu đồng. VF 8 thì không tốn xu nào. Đang sử dụng tiết kiệm thế này để quay về xe động cơ đốt trong thực sự rất khó”, anh Hưng nhận định.

Nói về chiếc “xế cưng” sau nhiều tháng lăn bánh, anh Đức cho rằng, VF 8 không chỉ đáp ứng tiêu chí về ngoại hình, không gian hay khả năng tiết kiệm chi phí, mà tổng thể P/P (giá/hiệu năng) cũng thuyết phục được anh.

Đặc biệt, VF 8 đang ngày càng dễ tiếp cận hơn với khách hàng Việt nhờ các chính sách ưu đãi từ VinFast. Xe có mức giá niêm yết từ 898 triệu đồng. Người mua trả góp được bảo lãnh để vay mua xe chỉ từ 0 đồng vốn đối ứng, đồng thời được miễn phí sạc pin tại các trạm V-Green từ nay đến hết ngày 10/2/2029 (tối đa 10 lần/tháng). Riêng chủ xe đã và đang sở hữu xe xăng VinFast được áp dụng thêm voucher tri ân với giá trị lên tới 80 triệu đồng, đưa mức giá thực tế sau ưu đãi về chỉ còn 818 triệu đồng.

Với những ưu thế từ thiết kế, hiệu năng cho tới khả năng tiết kiệm chi phí, VinFast VF 8 được nhận định là mảnh ghép phù hợp dành cho các doanh nhân Việt khi đáp ứng tốt cả nhu cầu sử dụng gia đình và công việc.