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Xe

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'Điểm mặt' loạt xe hybrid vừa ra mắt Việt Nam

Lê Tuấn

TPO - Bước vào giai đoạn giữa năm, thị trường ô tô Việt Nam đón nhận nhiều mẫu xe hybrid mới đa dạng phân khúc và kiểu dáng, nổi bật với Hyundai Tucson Hybrid và Palisade Hybrid, bên cạnh các xe thương hiệu Kia và Mazda.

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số xe hybrid tháng 6/2026 đạt 2.347 chiếc, tăng 41% so với tháng trước đó và tăng tới 97% so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, các thành viên VAMA đã bán ra thị trường 10.865 xe hybrid các loại, tăng mạnh tới 83% với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh số xe hybrid tăng trưởng cao cho thấy người tiêu dùng đang ngày càng 'cởi mở' hơn với loại phương tiện dùng động cơ lai này. Mặt khác, các dòng xe hybrid tự sạc (HEV) từ đầu năm 2026 chính thức được ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt, từ đó có điều kiện giảm giá bán để dễ tiếp cận người dùng hơn.

Nắm bắt xu thế và nhu cầu ngày càng lớn của thị trường, các hãng xe đang đẩy mạnh đưa sản phẩm hybrid về phân phối. Gần đây nhất, Hyundai Thành Công giới thiệu bộ đôi SUV hybrid gồm Tucson và Palisade thế hệ mới.

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Tucson Hybrid và Palisade Hybrid được trưng bày tại Hà Nội.

Đáng chú ý, nhà phân phối hé lộ mức giá của Tucson Hybrid dự kiến không quá 999 triệu đồng và giao xe vào đầu tháng 9. Đây là con số được đánh giá là khá cạnh tranh so với các đối thủ cùng phân khúc SUV cỡ C như Honda CR-V e:HEV (giá 1,17-1,25 tỷ đồng) và Kia Sportage HEV (giá 999 triệu-1,099 tỷ đồng).

Trong khi đó, Palisade Hybrid là mẫu SUV đầu bảng của Hyundai. Xe có giá dự kiến dao động từ 1,5 tỷ và không cao hơn 1,7 tỷ đồng, giao xe trong tháng 10.

Với thiết kế mới và lần đầu bổ sung hệ truyền động hybrid, Palisade hứa hẹn trở thành lựa chọn cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ lớn tại Việt Nam, đối đầu với Volkswagen Teramont (từ 2,138 tỷ đồng) và VinFast VF 9 (1,499-1,699 tỷ đồng).

Mẫu Palisade mới cũng được kỳ vọng sẽ giúp vực dậy vị thế của Hyundai ở phân khúc SUV 7 chỗ dành cho gia đình, trong bối cảnh mẫu Santa Fe gặp khó kể từ khi bước sang thế hệ mới vào năm 2024.

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Mẫu Hyundai Palisade Hybrid được đông đảo người dùng quan tâm.

Cũng ở nhóm xe Hàn, trong tháng 6 vừa qua, thương hiệu Kia ra mắt Sportage phiên bản mới có tùy chọn hybrid (999 triệu-1,099 tỷ đồng). Việc bổ sung bản hybrid được kỳ vọng sẽ giúp thúc đẩy doanh số của Sportage tại Việt Nam, hiện chưa đạt tới 1.000 xe trong 6 tháng đầu năm.

Trong khi đó, mẫu SUV cỡ D Sorento Hybrid cũng được chốt giá từ 1,349-1,399 tỷ đồng. Ngoài ra, Kia còn bổ sung phiên bản Carnival Hybrid Luxury 8S với giá niêm yết 1,399 tỷ đồng, thấp hơn so với hai bản Premium 7S (1,539 tỷ đồng) và Signature 7S (1,719 tỷ đồng) sẵn có.

Ở nhóm xe Nhật, thương hiệu Mazda lần đầu gia nhập thị trường xe hybrid tại Việt Nam với các mẫu CX-60 (1,699 tỷ đồng) và CX-90 (từ 1,899-2,299 tỷ đồng). Bộ đôi này được định vị ở phân khúc cao cấp, sở hữu giá bán khá cạnh tranh khi so với xe sang châu Âu cùng cỡ.

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Mazda CX-90 được định vị là mẫu SUV đầu bảng của thương hiệu Nhật Bản tại Việt Nam.

Trở lại với phân khúc phổ thông, nhóm xe hybrid tại Việt Nam vừa có sự gia nhập của mẫu Jaecoo J5. Phiên bản hybrid J5 SHS-H Premium có mức giá trần dự kiến không quá 629 triệu đồng, giao xe tháng 8.

Đây cũng là mẫu xe đầu tiên của thương hiệu Trung Quốc này được lắp ráp tại Việt Nam. Mẫu J5 có nhiều lợi thế về trang bị, công nghệ nhưng mặt khác vẫn gặp rào cản về nhận diện thương hiệu mới cùng tâm lý e dè của người dùng với xe Trung Quốc nói chung.

Sự xuất hiện của nhiều tân binh với sự đa dạng về kích thước và thương hiệu, hứa hẹn sẽ khiến phân khúc xe hybrid tại Việt Nam trở nên sôi động hơn trong nửa cuối năm.

Hiện nay, Toyota đang là hãng xe dẫn đầu ở mảng hybrid với 7.081 xe bán ra thị trường trong 6 tháng đầu năm 2026. Con số này tăng gấp đôi cùng kỳ năm ngoái, đồng thời chiếm đến 65% thị phần trong nước, theo công bố của hãng.

Lê Tuấn
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