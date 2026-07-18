Bộ đôi SUV hybrid mới của Hyundai về Việt Nam

TPO - Hai mẫu SUV mới của Hyundai là Tucson Hybrid và Palisade Hybrid đang được trưng bày tại một trung tâm thương mại ở Hà Nội, thu hút sự quan tâm của nhiều người dùng. Tuy vậy, giá bán chính thức chưa được nhà phân phối công bố.

Đây cũng là lần đầu tiên bộ đôi SUV hybrid này xuất hiện chính thức sau nhiều lần được bắt gặp chạy thử trên đường phố Hà Nội. Theo tìm hiểu, nhiều đại lý Hyundai đã bắt đầu nhận đặt cọc cho cả Tucson Hybrid và Palisade Hybrid.

Nhân viên tư vấn bán hàng cho biết Palisade Hybrid dự kiến ra mắt thị trường vào tháng 9, trong khi Tucson Hybrid sẽ nối tiếp trong tháng 10 năm nay.

Hai mẫu SUV hybrid mới của Hyundai xuất hiện tại Hà Nội. Ảnh: Bình Trần

Về giá bán, hãng chưa công bố thông tin chính thức nhưng Palisade Hybrid được dự đoán có giá từ khoảng 1,7 tỷ đồng đến dưới 2 tỷ đồng. Trong khi đó, Tucson Hybrid nhiều khả năng sẽ có giá thực tế trên 1 tỷ đồng.

Với Hyundai Tucson Hybrid, phiên bản này gần như giữ nguyên ngoại thất so với các bản máy xăng và diesel đang phân phối tại Việt Nam. Xe sử dụng thiết kế tương tự bản Đặc biệt, tương tự cách làm từng áp dụng với Santa Fe Hybrid.

Khoang nội thất nổi bật với cụm màn hình kép 12,3 inch gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm. Vô-lăng ba chấu mang phong cách của Hyundai Ioniq 5, loại bỏ logo truyền thống ở vị trí trung tâm. Cần số điện tử được bố trí sau vô-lăng, tương tự phiên bản Tucson diesel hiện hành.

Trong khi đó, Palisade Hybrid được đưa về Việt Nam thuộc thế hệ hoàn toàn mới. Mẫu SUV cỡ lớn này sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.5L kết hợp hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 329 mã lực và mô-men xoắn cực đại 459 Nm.

Xe sử dụng hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động bốn bánh. Cấu hình hybrid này sẽ thay cho tùy chọn máy dầu ở bản tiền nhiệm, vốn đã bị khai tử trên toàn cầu.

Về thiết kế, Palisade thế hệ mới sở hữu phong cách vuông vức và mạnh mẽ hơn trước. Phần đầu xe nổi bật với dải đèn LED định vị ban ngày cỡ lớn kết hợp cụm đèn chiếu sáng LED projector. Xe được trang bị bộ mâm hợp kim có kích thước từ 20 đến 21 inch.

Bên trong cabin, Palisade 2026 có cấu hình ba hàng ghế, với tùy chọn hai ghế thương gia độc lập ở hàng hai. Khoang lái được thiết kế theo phong cách tối giản, tích hợp cụm màn hình kép 12,3 inch nối liền, cần số đặt trên cột lái và vô-lăng lấy cảm hứng từ các mẫu xe Land Rover.

Thông tin về các phiên bản còn lại của Palisade đời mới tại thị trường Việt Nam vẫn chưa được hãng xe Hàn Quốc tiết lộ. Trong khi đó, phiên bản thế hệ cũ vẫn đang được bán với giá từ 1,299 đến 1,429 tỷ đồng.

Hyundai Thành Công hiện chưa công bố kế hoạch dừng bán Palisade cũ. Cũng không ngoại trừ khả năng hãng sẽ phân phối song song hai thế hệ của Palisade để đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách Việt, đặc biệt là nhóm người dùng ưa thích máy dầu.

Sự gia nhập của hai tân binh là Tucson Hybrid và Palisade Hybrid sẽ làm dày thêm dải sản phẩm điện hóa của Hyundai Thành Công tại Việt Nam. Trước đó, hãng xe này đã ra mắt mẫu Santa Fe Hybrid và thu được nhiều phản hồi tích cực từ cả người dùng và giới chuyên môn.