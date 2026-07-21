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Xe

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Lộ thêm ảnh SUV 7 chỗ mới của Honda, liệu có về Việt Nam?

Lê Tuấn

TPO - Sau nhiều lần xuất hiện dưới dạng xe chạy thử với phần thân và đuôi xe được ngụy trang kỹ, mẫu SUV 7 chỗ Honda Avancier thế hệ hoàn toàn mới vừa tiếp tục lộ diện trên đường phố Nhật Bản.

Honda Avancier là mẫu SUV cỡ D được phân phối tại thị trường Trung Quốc. Từ đầu năm nay, thế hệ mới của dòng xe này liên tục được bắt gặp chạy thử tại Nhật Bản. Gần đây, nguyên mẫu cũng đã xuất hiện trên đường phố Thái Lan, cho thấy quá trình thử nghiệm đang được mở rộng sang nhiều thị trường.

Loạt ảnh mới do tạp chí Creative311 đăng tải đã hé lộ rõ hơn thiết kế phần đầu xe. Hình ảnh nguyên mẫu cũng trùng khớp với các thông tin rò rỉ trước đó, cho rằng Avancier thế hệ mới sẽ áp dụng ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới của Honda.

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Honda Avancier mới đang chạy thử nghiệm tại Nhật Bản. Ảnh: Creative311

Điểm nhấn nằm ở cụm đèn trước dạng tách tầng, với dải đèn định vị ban ngày và dải đèn LED nối liền được bố trí phía trên. Cụm đèn chiếu sáng chính đặt thấp hơn theo xu hướng thiết kế đang phổ biến trên nhiều mẫu xe hiện đại.

Theo nguồn tin của Headlightmag, Honda Avancier thế hệ mới sẽ có chiều dài thân xe khoảng 5 mét cùng chiều dài cơ sở từ 2,8-2,9 mét, hướng đến không gian nội thất rộng rãi với cấu hình 3 hàng ghế và tùy chọn 6-7 chỗ ngồi.

Xe có thể được trang bị hệ truyền động hybrid e:HEV thế hệ mới, kết hợp động cơ xăng 2.0L với mô-tơ điện. Hệ thống này dự kiến được Honda nâng cấp nhằm cải thiện cả hiệu suất vận hành lẫn khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

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Đuôi xe nổi bật với cụm đèn hậu LED đặt dọc kết hợp dải đèn nối liền tương tự mẫu xe điện e:N2. Ảnh: Creative311

Đáng chú ý, Avancier mới được cho là sẽ trở thành mẫu xe đầu tiên của Honda sử dụng nền tảng phần mềm ASIMO OS. Hệ điều hành này đóng vai trò trung tâm trong việc quản lý và kết nối các hệ thống trên xe, đồng thời hỗ trợ cập nhật phần mềm qua mạng, cho phép bổ sung tính năng và nâng cấp khả năng vận hành trong suốt vòng đời sản phẩm.

Theo kế hoạch, Honda Avancier thế hệ mới sẽ được sản xuất tại nhà máy Honda ở Thái Lan. Mẫu SUV này dự kiến ra mắt toàn cầu lần đầu tại Thái Lan vào cuối năm 2026 trước khi được xuất khẩu sang nhiều thị trường quốc tế từ đầu năm 2027.

Với việc được sản xuất tại Thái Lan, có thể kỳ vọng mẫu Honda Avancier cũng sẽ được xuất khẩu sang Việt Nam trong tương lai. Một số dòng ô tô Honda đang bán tại nước ta như Civic hay HR-V cũng được nhập khẩu từ ‘xứ chùa vàng’.

Nếu được đưa về nước ta, mẫu Avancier mới cũng sẽ lấp đầy khoảng trống ở phân khúc SUV 7 chỗ cỡ lớn mà Honda còn thiếu. Hiện tại, dòng ô tô lớn nhất mà Honda Việt Nam đang phân phối là CR-V, định vị ở phân khúc C và có cấu hình tối đa 5+2 chỗ.

Lê Tuấn
#SUV 7 chỗ #honda #Avancier #xe 7 chỗ #xe nhật

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