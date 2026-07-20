Du lịch hè không mệt: VinFast VF 7 ghi điểm với cabin rộng, điều hòa mát và ADAS 'nhàn tênh'

Những tour “tránh nóng mùa hè” của các chủ xe khắp từ Bắc vào Nam cho thấy VinFast VF 7 đang là lựa chọn tiện nghi và tiết kiệm để thực hiện các chuyến du lịch đường dài.

Cabin “chứa cả thế giới” cho gia đình đi du lịch

Với những người mê xê dịch, một trong những tiêu chí quan trọng nhất khi chọn xe là không gian. Xe phải đủ rộng để hành khách ngồi thoải mái nhiều giờ liên tục, đồng thời vẫn chứa được lượng lớn hành lý cho cả gia đình. VF 7 đáp ứng tốt cả hai yêu cầu đó.

Vừa thực hiện hành trình 1.400 km qua Măng Đen - Phú Yên - Đà Nẵng, anh Đông, một chủ xe VF 7 và host kênh Đông Ngủ 8 Tiếng, đánh giá cao sự thoải mái mà VF 7 mang lại trên những chặng đường dài. Theo anh, khoảng để chân rộng cùng trần xe thoáng giúp những hành trình kéo dài hàng trăm kilomet không còn là trải nghiệm mệt mỏi như trước.

“Những người bạn đi cùng tôi, cả người ngồi trước và ngồi sau đều thoải mái hơn nhiều so với những dòng xe xăng truyền thống cùng phân khúc”, anh Đông cho biết.

Khoang hành lý của VF 7 cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực. Dù sở hữu phần đuôi xe vuốt thấp theo phong cách coupe thể thao, VF 7 vẫn giữ được không gian chứa đồ rộng rãi, đáp ứng tốt nhu cầu của các chuyến xuyên Việt.

Khi gập hàng ghế sau, khoang hành lý của mẫu C-SUV nhà VinFast có dung tích tối đa lên tới 1.576 lít, đủ sức chứa nhiều vali cỡ lớn, xe đẩy trẻ em hay các bộ dụng cụ cắm trại cho những chuyến đi nhiều ngày.

“Cốp của VF 7 có không gian khá lớn, để được đủ mọi thứ”, reviewer Vinh Xô nhận xét.

VF 7 cũng vượt qua bài thử thách về khả năng làm mát trong cái nắng 38-40 độ với trang bị điều hòa tự động 2 vùng. “Điều hòa VF 7 mát hơn chiếc xe xăng cũ của tôi. Thậm chí chỉ cần để 24 độ C, mức gió 1 là đã đủ lạnh rồi, trong khi xe cũ phải mở xuống 22 độ C và bật gió nấc 4, 5 mới mát”, anh Tú (Hà Nội), một người dùng vừa quyết định chia tay chiếc BMW để mua VF 7, nhận xét về khả năng làm mát của mẫu xe Việt.

Không chỉ vậy, hệ thống điều hòa trên VF 7 được tích hợp tính năng kiểm soát chất lượng không khí, ion hóa không khí và lọc không khí cabin Combi 1.0. Hệ thống này giúp duy trì không gian trong lành, giảm cảm giác mệt mỏi trong các chuyến đi dài.

“Đi xe điện vừa nhàn vừa thoải mái. Lái đến địa điểm vui chơi vẫn thấy khỏe khoắn để tận hưởng, thay vì mệt mỏi, mất vui”, anh Đông so sánh.

Mạnh mẽ, tiết kiệm và nhiều công nghệ hỗ trợ đường dài

Một lợi thế khác của VF 7 trên đường trường được nhiều chủ xe chỉ ra là sức mạnh động cơ. Ở bản Plus hai cầu dẫn động bốn bánh, xe sở hữu động cơ có công suất lên tới 349 mã lực, mang đến khả năng tăng tốc ấn tượng, cho phép vượt xe trên cao tốc hay chinh phục các cung đèo một cách nhẹ nhàng.

Cùng với đó, hệ thống hỗ trợ lái an toàn nâng cao (ADAS) trên VF 7 đóng vai trò như một người bạn đồng hành tin cậy, giảm đáng kể áp lực cho tài xế trong những hành trình dài hàng trăm cây số. Các tính năng như giữ làn hay bám theo xe phía trước hỗ trợ tài xế duy trì sự tỉnh táo và hạn chế mệt mỏi sau nhiều giờ cầm lái.

“Hành trình Bắc - Nam bây giờ 80-90% là cao tốc rồi, đi những xe có ADAS rất sướng và thoải mái”, anh Đông nhận định.

Theo dữ liệu từ trong chuyến đi Măng Đen của anh Đông, VF 7 chỉ tốn khoảng 13,7 kWh/100 km, tương đương quãng đường di chuyển mỗi lần sạc đầy khoảng 440-500 km (tùy phiên bản). Với khả năng quản lý năng lượng hiệu quả của xe cùng mạng lưới trạm sạc phủ rộng khắp 34 tỉnh, thành, ngày càng nhiều chủ xe tự tin thực hiện những chuyến roadtrip xuyên Việt.

Đặc biệt, một tính năng được nhiều chủ xe “phượt thủ” nhắc tới là chế độ cắm trại. Khi bật chế độ này, hệ thống điều hòa và điện trong xe được duy trì ngay cả khi dừng đỗ. Nhờ đó, tất cả thành viên có thể nghỉ ngơi thoải mái để duy trì trạng thái sức khỏe tốt nhất suốt hành trình.

“Đi chơi với hội bạn, cứ bật chế độ cắm trại là cả đám có thể nằm trong xe bật điều hòa chill. Đúng nghĩa là mang cả phòng máy lạnh đi du lịch luôn”, anh Trần Văn Hoàng, một chủ xe VF 7 thuộc thế hệ Gen Z ở TP.HCM, chia sẻ.

Đáng chú ý, anh Hoàng khẳng định, chi phí chỉ là “chuyện nhỏ” bởi chủ xe VinFast đang được miễn phí sạc tại các trạm công cộng V-Green tới ngày 10/2/2029 (tối đa 10 lần/tháng).

Đưa xe vượt núi, đổ đèo, cộng đồng người dùng đồng thuận rằng VF 7 là mẫu xe đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển đường dài của các gia đình và nhóm bạn trong mùa du lịch hè. Tháng 7/2026, khách hàng có thể tiếp cận VF 7 với mức giá niêm yết chỉ từ 740 triệu đồng. Thậm chí, mức giá thực tế có thể xuống 660 triệu đồng nếu người mua áp dụng voucher tri ân khách hàng sở hữu xe xăng VinFast (giá trị tối đa 80 triệu đồng), tạo cơ hội chuyển đổi xanh dễ dàng cho người dùng Việt.