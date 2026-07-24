VinFast khiến chủ xe 'nhẹ đầu' bằng loạt chính sách hậu mãi khác biệt

Từ chuẩn dịch vụ 5 sao đến chính sách bảo hành khác biệt và mạng lưới xưởng dịch vụ rộng khắp, VinFast đang ghi điểm với đông đảo người dùng Việt bằng chất lượng hậu mãi vượt chuẩn thị trường.

“Đi xa đến đâu cũng có người đồng hành”

Đưa chiếc VinFast VF 7 đến xưởng dịch vụ để bảo dưỡng định kỳ ở mốc 44.000 km, anh Nguyễn Mạnh Quý (Hà Nội) bày tỏ sự hài lòng trước tác phong chủ động, tận tâm của đội ngũ nhân viên và kỹ thuật viên.

“Ngay khi tiếp nhận xe, cố vấn dịch vụ đã kiểm tra kỹ tình trạng, giải thích rõ từng hạng mục và thông báo thời gian dự kiến hoàn thành. Trong lúc chờ đợi, tôi cũng thường xuyên được cập nhật tiến độ. Xe được xử lý đúng hẹn, những vấn đề cần lưu ý đều được hướng dẫn cụ thể”, anh Quý chia sẻ.

Theo anh Quý, sự chuyên nghiệp này không phải trải nghiệm cá biệt tại một xưởng mà được duy trì đồng bộ trên toàn hệ thống dịch vụ VinFast. Trải nghiệm tương tự cũng được nhiều chủ xe VinFast chia sẻ trên các hội nhóm người dùng.

“Từ ngày chuyển sang xe điện, việc bảo dưỡng nhàn hẳn. Chỉ cần đặt lịch trước qua ứng dụng VinFast, đến giờ mang xe vào là có kỹ thuật viên tiếp nhận và làm luôn. Tốc độ xử lý nhanh, quy trình rõ ràng”, tài khoản Trần Hải đang sinh sống tại Quảng Ninh bình luận trong một cộng đồng dành cho chủ xe VF 6.

Không chỉ được đánh giá cao trong những lần bảo dưỡng định kỳ, hệ thống dịch vụ của VinFast còn nhiều lần nhận được lời khen của chủ xe trong các tình huống khẩn cấp.

“Vừa rồi đi xuyên Việt, tôi mới thấy hệ thống hậu mãi của VinFast phủ rộng và đồng bộ thế nào. Xe gặp sự cố nhỏ lúc 9 giờ tối trên một cung đường vắng ở Thanh Hóa. Sau khi gọi tổng đài, chỉ ít phút sau, đội cứu hộ đã có mặt. Xe được đưa về xưởng, các kỹ thuật viên kiểm tra kỹ, giải thích chi tiết và hỗ trợ rất nhiệt tình”, tài khoản Quốc Anh, chủ sở hữu chiếc VinFast VF 8 chia sẻ.

Chính sách bảo hành nâng chuẩn thị trường

Nhiều chủ xe thừa nhận trải nghiệm hậu mãi tích cực trong quá trình sử dụng là yếu tố quyết định để gắn bó với một thương hiệu, thậm chí quan trọng không kém thiết kế, trang bị hay khả năng vận hành.

Hiện tại, VinFast cũng đang là thương hiệu có chính sách bảo hành tốt bậc nhất thị trường. Theo chính sách hiện hành, các mẫu VF 3, VF 5 và VF 6 được bảo hành 7 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước; pin được bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km. Với những dòng xe thuộc phân khúc cao hơn như VF 7, VF 8 và VF 9, thời hạn bảo hành xe và pin lên tới 10 năm hoặc 200.000 km, dài gấp 2-3 lần chính sách phổ biến của các thương hiệu trên thị trường.

“Trước khi có VinFast, đa phần các hãng xe đều chỉ bảo hành mức tối thiểu là 3 năm cho người dùng. Nhưng hiện tại, nhiều hãng đã phải nâng thời hạn bảo hành để cạnh tranh, dù chưa thể bằng VinFast”, anh Phạm Minh, một người theo dõi ngành xe lâu năm, nhận định.

Song song đó, VinFast ghi điểm bằng cam kết minh bạch và bảo đảm quyền lợi khách hàng trong quá trình sửa chữa. Trường hợp xe gặp lỗi nghiêm trọng liên quan đến pin hoặc động cơ và phải lưu lại xưởng, hãng có thể hỗ trợ cho mượn xe hoặc pin để việc di chuyển của khách hàng không bị gián đoạn.

Sự an tâm của người dùng còn được củng cố bởi mạng lưới gần 450 xưởng dịch vụ phủ rộng trên cả nước. Nhờ đó, chủ xe có thể tiếp cận dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa chính hãng thuận tiện hơn, kể cả tại nhiều khu vực xa trung tâm.

Với chính sách hậu mãi khác biệt đi kèm chất lượng đã được kiểm chứng bởi hàng trăm nghìn người dùng, VinFast đã và đang là thương hiệu được ưu tiên “chọn mặt gửi vàng” để chuyển đổi xanh. Kết thúc tháng 6, hãng xe Việt đã bàn giao 17.955 ô tô điện, nâng tổng doanh số lũy kế từ đầu năm lên 115.916 xe, tăng 72% so với cùng kỳ năm 2025. Đây cũng là tháng thứ 21 liên tiếp hãng giữ vị trí dẫn đầu thị trường nội địa, tính từ tháng 10/2024.