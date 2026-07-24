VinFast Kyo ‘đốn tim’ phái đẹp từ ngoại hình đến loạt tiện ích đi phố

Thiết kế mềm mại, nhiều công nghệ thông minh và chi phí sử dụng tiết kiệm giúp VinFast Kyo thu hút sự quan tâm ngay từ khi ra mắt, đặc biệt là với nhóm khách hàng nữ đang tìm kiếm một phương tiện di chuyển hằng ngày.

Trang bị thiết thực, thiết kế “nhìn là mê”

Ngay khi ra mắt, VinFast Kyo đã thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình mềm mại với các đường cong bo tròn liền mạch. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn LED Projector hình tròn kết hợp dải chrome tinh tế, tạo nên diện mạo vừa nữ tính vừa sang trọng.

Là một trong những người đầu tiên trực tiếp trải nghiệm Kyo, chị Mỹ Lệ (Vật Vờ Studio) nhận xét kiểu dáng xe phù hợp với người dùng nữ. Trong bảng tùy chọn màu sắc đa dạng của xe, phiên bản màu trắng gây ấn tượng với chị bởi cảm giác nhẹ nhàng, thanh lịch.

Không chỉ ghi điểm ở thiết kế, Kyo còn chinh phục nữ reviewer bởi phần cốp dưới yên có thể tích lớn so với các mẫu xe xăng cùng cỡ. Với chị Lệ, đây là điểm nhấn khiến chị thay đổi hoàn toàn dự định mua xe tay ga.

“Trước đây tôi thường nghĩ xe điện đổi pin cốp sẽ chật, nhưng chiếc xe này có cốp tới 21 lít, hoàn toàn thoải mái chứa đồ”, chị Mỹ Lệ chia sẻ.

Một điểm đáng giá khác được nữ reviewer này nhấn mạnh là dù có giá niêm yết từ 30 triệu đồng, Kyo vẫn được trang bị Smart Key cùng màn hình điện tử hiện đại hiển thị rõ nét, những tiện ích vốn thường xuất hiện trên các mẫu xe ga đắt tiền.

Các tính năng kết nối trên Kyo cũng gắn với những tình huống sử dụng hằng ngày. Chị Mỹ Hoa, nhân viên một công ty công nghệ tại Hà Nội, thường gửi xe trong tầng hầm trung tâm thương mại và nhiều lần mất thời gian tìm xe hoặc chìa khóa. Vì vậy, chị đánh giá cao khả năng định vị, thiết lập vùng an toàn qua ứng dụng. Ngoài ra, công nghệ này còn giúp chị không còn phải nhớ số cột, số tầng hay mất thời gian đi lòng vòng tìm xe trong những bãi đỗ rộng.

Đúng chất xe đi phố, chi phí nuôi xe dễ chịu

Những đánh giá từ người dùng được củng cố qua góc nhìn kỹ thuật của các reviewer. Theo anh Nguyễn Hùng Đăng Khoa (Vlog Xe), mẫu xe này được thiết kế tối ưu cho công năng sử dụng trong đô thị.

“Khoảng sáng gầm lớn cho phép người lái leo lề hoặc đi qua những đoạn đường xấu, mấp mô dễ dàng mà không lo cạ gầm”, reviewer của kênh Vlog Xe phân tích.

Về khả năng vận hành, VinFast Kyo được trang bị động cơ công suất tối đa 3.000 W cho tốc độ tối đa 64 km/h. Theo anh Khoa, đây là con số quá đủ cho điều kiện đường sá và nhu cầu di chuyển trong đô thị ở Việt Nam. Ngoài ra, khi lắp tối đa hai pin LFP, VinFast Kyo có thể di chuyển tới 160 km sau mỗi lần sạc đầy, đủ đáp ứng nhiều ngày đi lại liên tục mà không cần sạc thường xuyên.

Đặc biệt, chi phí sử dụng cũng là lợi thế lớn của mẫu xe mới nhà VinFast. Với khách hàng lựa chọn thuê pin, VinFast miễn phí tối đa 20 lần đổi pin mỗi tháng đến hết tháng 6/2028. Khoản chi phí duy nhất khách hàng phải trả hằng tháng là tiền thuê pin từ 175.000 đồng, chỉ bằng 1/3 tiền xăng của một xe động cơ đốt trong.

VinFast Kyo có giá niêm yết từ 30 triệu đồng với phương án thuê pin. Khách hàng mua xe thời điểm hiện tại được hỗ trợ lệ phí trước bạ tương đương 2% giá trị xe và phí thuê pin trong vòng một năm, tương đương 3,6 triệu đồng, có thể quy đổi ra tiền mặt. Người đang sở hữu xe máy điện VinFast không yêu cầu giấy phép lái xe được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng. Chủ ô tô VinFast hoặc các dòng xe máy điện VinFast còn lại được hỗ trợ 2 triệu đồng. Như vậy, người dùng hoàn toàn có thể sở hữu VinFast Kyo với mức giá sau ưu đãi chỉ từ 23,8 triệu đồng.

Từ kiểu dáng bắt mắt, công nghệ kết nối đến khả năng vận hành linh hoạt, VinFast Kyo hội tụ nhiều yếu tố mà người dùng trẻ, đặc biệt là phái đẹp, mong đợi ở một chiếc xe đi phố.