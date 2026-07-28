Hyundai Creta đời mới mang ngoại hình lạ

TPO - Sau khi ra mắt Kona thế hệ thứ hai vào cuối năm 2022, Hyundai được cho là sẽ tung ra phiên bản thế hệ hoàn toàn mới vào năm 2027. Mẫu SUV cỡ B có thể sẽ hợp cùng dòng Creta trở thành một mẫu xe toàn cầu duy nhất.

Sau nhiều lần xuất hiện dưới lớp ngụy trang dày đặc, Hyundai Kona thế hệ mới vừa được bắt gặp chạy thử tại Hàn Quốc trong tình trạng gần như không che chắn. Những hình ảnh này cho thấy mẫu SUV sở hữu kiểu dáng vuông vức và cao ráo hơn đáng kể so với phiên bản hiện hành.

Không chỉ thay đổi về thiết kế, Kona thế hệ mới còn được cho là sẽ đóng vai trò quan trọng trong chiến lược toàn cầu của Hyundai. Theo các nguồn tin của Carscoops, hãng xe Hàn Quốc đang lên kế hoạch hợp nhất hai dòng xe Kona và Creta thành một mẫu SUV toàn cầu duy nhất nhằm tối ưu danh mục sản phẩm.

Bên cạnh đó, mẫu xe mới nhiều khả năng sẽ chia sẻ nền tảng với thế hệ tiếp theo của Chevrolet Tracker, kết quả từ thỏa thuận hợp tác giữa Hyundai và General Motors.

Những hình ảnh rò rỉ cho thấy Kona mới lấy cảm hứng từ mẫu concept Crater. Xe kết hợp phong cách SUV khỏe khoắn với những đường nét hiện đại đặc trưng của dòng xe điện Ioniq.

Hyundai Kona thế hệ mới lộ diện không che chắn trên đường phố. Ảnh: EWVexillary



Phần đầu xe vẫn duy trì thiết kế đèn hai tầng quen thuộc nhưng cụm đèn chiếu sáng chính được thu gọn hơn. Dải đèn LED chạy ngang đầu xe cũng lớn hơn trước. Cản trước được thiết kế lại với các hốc gió nhỏ và khu vực lưới tản nhiệt gần như khép kín, tạo cảm giác giống một mẫu xe điện.

Ở bên hông, Hyundai loại bỏ các mảng ốp nhựa đen từng là đặc trưng của Kona hiện hành, giúp tổng thể trở nên thanh thoát và hiện đại hơn. Xe sử dụng phối màu hai tông với các cột sơn màu xám kết hợp thân xe màu bạc mờ.

Các đường gân dập nổi cũng được đơn giản hóa, thay thế bằng bề mặt thân xe phẳng và liền mạch hơn. Thiết kế kính xe hoàn toàn mới với đường chân kính kéo dài về phía sau, kết hợp phần đuôi dựng đứng giúp tăng vẻ cứng cáp.

Hyundai chưa hé lộ thông số, song nhiều khả năng Kona sẽ được tăng kích thước để tiệm cận Kia Seltos thế hệ mới, mẫu xe có chiều dài khoảng 4.430 mm. Trong khi đó, Hyundai Creta hiện dài 4.330 mm và Kona đời hiện hành đạt 4.350 mm.

Hyundai Kona bản hiện hành có cả biến thể hybrid và thuần điện.

Khoang nội thất dự kiến cũng được nâng cấp đáng kể với màn hình táp-lô kích thước lớn tương tự mẫu Ioniq 3. Hệ thống giải trí mới sẽ vận hành trên nền tảng Pleos mới của Hyundai.

Dù đẩy mạnh xu hướng số hóa, Hyundai vẫn giữ lại các nút bấm vật lý cần thiết cho các chức năng quan trọng. Kích thước xe lớn hơn cũng hứa hẹn cải thiện không gian dành cho hành khách và khoang hành lý.

Tùy từng thị trường, Hyundai Kona thế hệ mới có thể được cung cấp nhiều lựa chọn động cơ gồm máy xăng hút khí tự nhiên 2.0L, động cơ tăng áp 1.6L, hệ truyền động hybrid tự sạc 1.6L với tùy chọn dẫn động cầu trước hoặc bốn bánh.

Ngoài ra, Hyundai nhiều khả năng vẫn duy trì phiên bản thuần điện, đồng thời nghiên cứu bổ sung biến thể EREV (xe điện mở rộng phạm vi).

Theo kế hoạch, thế hệ thứ ba của Hyundai Kona - đồng thời là mẫu xe hợp nhất với Creta - sẽ chính thức ra mắt toàn cầu trong vài tháng tới và dự kiến được bán ra dưới dạng xe đời 2027.

Tại Việt Nam, Hyundai Kona đã ngừng bán từ giữa năm 2022 trong bối cảnh hãng tập trung vào mẫu Creta. Hiện nay, Hyundai Creta đang là chủ lực doanh số của hãng xe Hàn với 4.671 chiếc đã bàn giao trong nửa đầu năm 2026.