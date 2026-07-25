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Xe

Hyundai Santa Fe bản mới lộ rõ nhiều thay đổi

Lê Tuấn

TPO - Hyundai tiếp tục đẩy nhanh quá trình phát triển Santa Fe 2027 phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift). Mới đây, mẫu SUV được bắt gặp trong quá trình thử nghiệm với phần ngụy trang ở đầu xe được tháo bỏ, qua đó hé lộ rõ hơn những thay đổi về thiết kế.

\Hyundai tiếp tục đẩy nhanh quá trình phát triển Santa Fe 2027 phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift). Mới đây, mẫu SUV đã bị bắt gặp trong quá trình thử nghiệm với phần ngụy trang ở đầu xe được tháo bỏ, qua đó hé lộ rõ hơn những thay đổi về thiết kế.

Theo Baldauf, việc tháo lớp bạt che phía trước nhiều khả năng nhằm phục vụ các bài kiểm tra trong điều kiện nhiệt độ cao. Từ những hình ảnh này, chuyên trang Gotcha Cars cũng đã cập nhật bản dựng mới, cho thấy diện mạo gần với phiên bản thương mại.

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Bản phác họa về thiết kế của Hyundai Santa Fe facelift. Ảnh: KCB

Santa Fe facelift được cho là sẽ sở hữu một trong những màn "lột xác" mạnh mẽ nhất ở một bản nâng cấp giữa vòng đời của Hyundai trong những năm gần đây.

Mẫu SUV sẽ áp dụng ngôn ngữ thiết kế Art of Steel mới của Hyundai. Điểm nhấn nằm ở phần đầu xe với cụm đèn pha thanh mảnh hơn, kết hợp dải đèn định vị ban ngày đặt dọc ở hai bên thay cho cụm đèn cỡ lớn trên phiên bản hiện hành.

Lưới tản nhiệt cũng được thiết kế lại với bốn thanh ngang gọn gàng, mang phong cách tinh tế hơn thay vì vẻ vuông vức, đậm chất địa hình như trước. Hai bên thân xe xuất hiện các đường gân chạy ngang, tạo cảm giác bề ngang rộng hơn và giảm sự đồ sộ của tổng thể.

Ở phía sau, Santa Fe mới dự kiến sử dụng cụm đèn hậu đặt dọc, nối liền bằng dải đèn phanh kéo dài hết chiều rộng thân xe. Khu vực gắn biển số được chuyển xuống thấp hơn nhằm mang lại cảm giác cao cấp hơn. Ngoài ra, cản sau tích hợp tấm ốp màu xám mờ cùng các chi tiết sơn đen bóng để cân bằng giữa phong cách SUV mạnh mẽ và vẻ sang trọng.

Nhờ những thay đổi này, Santa Fe được kỳ vọng sẽ sở hữu kiểu dáng mềm mại và khí động học hơn, đồng thời tiệm cận phong cách của Tucson hay mẫu SUV đầu bảng Palisade.

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Nguyên mẫu Santa Fe facelift chạy thử trên đường. Ảnh: KCB

Ở thế hệ hiện tại, Santa Fe lựa chọn phong cách thiết kế vuông vức nhằm tạo sự khác biệt trong phân khúc SUV cỡ trung. Tuy nhiên, diện mạo này lại gây nhiều tranh cãi và không được một bộ phận khách hàng đón nhận, đặc biệt khi đặt cạnh các đối thủ như Kia Sorento hay Toyota Highlander.

Doanh số của Santa Fe được cho là liên tục suy giảm trong giai đoạn đầu năm 2025, ngay cả sau khi Hyundai bổ sung phiên bản hybrid. Vì vậy, bản facelift được xem là cơ hội quan trọng để hãng xe Hàn Quốc lấy lại sức cạnh tranh.

Việc đưa Santa Fe trở về ngôn ngữ thiết kế hiện đại và trung tính hơn được kỳ vọng sẽ giúp mẫu xe tiếp cận nhiều khách hàng hơn, đặc biệt là nhóm gia đình và người dùng đô thị.

Ngoài diện mạo mới, Santa Fe facelift dự kiến sẽ sử dụng hộp số tự động biến mô thay thế cho hộp số DCT ở bản hiện hành. Theo kế hoạch, Hyundai Santa Fe facelift 2027 sẽ chính thức ra mắt vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027.

https://www.instagram.com/sbmedien/

Lê Tuấn
#Hyundai Santa Fe #Hyundai #Santa Fe faceclift #xe hàn #suv

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