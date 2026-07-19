Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Hyundai Palisade sắp bán tại Việt Nam ra mắt phiên bản 'độc'

Lê Tuấn

TPO - Độc bản Palisade này phát triển dựa trên biến thể XRT Pro, nay được tinh chỉnh bởi bộ phận N hiệu suất cao của Hyundai với nhiều trang bị chuyên dụng.

Trong khi SUV dần thay thế wagon và xe van thương mại để trở thành phương tiện hỗ trợ quen thuộc tại các giải đua hiện đại, Hyundai mới đây đã biến mẫu Palisade XRT Pro thành xe hậu cần chính thức cho đội đua Elantra N TCR.

hyundai-palisade-xrt-n-track-support-vehicle-1-2048x2048.jpg

Chiếc Palisade này được phát triển với sự tham gia của bộ phận hiệu suất cao Hyundai N. Xe thực hiện nhiệm vụ vận chuyển lốp dự phòng, dụng cụ sửa chữa và các trang thiết bị kỹ thuật trong khu vực paddock suốt cuối tuần thi đấu.

Chiếc Hyundai Palisade đặc biệt này sở hữu lớp sơn xám đậm kết hợp bộ tem lấy cảm hứng từ dòng xe hiệu suất cao N với các sọc màu đỏ cam đặc trưng cùng họa tiết cờ ca-rô màu xanh nhạt. Logo của các nhà tài trợ được bố trí trên cửa trước và vòm bánh sau, trong khi dòng chữ "N Track Support Vehicle" xuất hiện nổi bật dọc thân xe.

hyundai-palisade-xrt-n-track-support-vehicle-3.jpg

Ngoại thất của chiếc SUV Hàn Quốc nổi bật với bộ bodykit từ biến thể Palisade XRT Pro thiên về địa hình, tích hợp các trang bị như móc cứu hộ, giá nóc Thule, thanh đèn LED phụ và thanh bảo vệ gầm xe. Xe sử dụng bộ mâm hợp kim 5 chấu sơn đen kết hợp lốp địa hình BFGoodrich All-Terrain T/A.

hyundai-palisade-xrt-n-track-support-vehicle-4.jpg

Ở phía sau, Palisade XRT Pro được trang bị giá chở lốp gắn vào móc kéo, cho phép đội kỹ thuật dễ dàng thay lốp ngay tại khu vực đường đua.

hyundai-palisade-xrt-n-track-support-vehicle-5-2048x2048.jpg

Khoang hành lý cũng chứa thêm một bánh xe sử dụng lốp hiệu suất cao Michelin Pilot Sport, cùng nhiều trang thiết bị chuyên dụng như thảm lót WeatherTech, dầu đua Motul, dây kéo cứu hộ cường lực, thùng đựng dụng cụ hạng nặng.

hyundai-palisade-xrt-n-track-support-vehicle-11-2048x2048.jpg

Theo Hyundai, chiếc Palisade này được chế tạo riêng để phục vụ đội đua Bryan Herta Autosport trong khuôn khổ giải IMSA Michelin Pilot Challenge. Vì vậy, đây là phiên bản độc nhất vô nhị và sẽ không được bán thương mại hay xuất hiện trong danh mục phụ kiện chính hãng của hãng xe Hàn Quốc.

hyundai-palisade-xrt-n-track-support-vehicle-7.jpg

Tại Việt Nam, mẫu Hyundai Palisade đời mới vừa được trưng bày ở Hà Nội và dự kiến sẽ ra mắt trong tháng 10. Theo thông tin mới nhất từ giới tư vấn bán hàng, giá dự kiến của xe khởi điểm từ 1,5 tỷ đồng và không cao hơn 1,7 tỷ đồng.

Lê Tuấn
#Hyundai Palisade #độc bản #độc nhất vô nhị #suv #xe hàn #xe độ

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe