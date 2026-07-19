Hyundai Palisade sắp bán tại Việt Nam ra mắt phiên bản 'độc'

TPO - Độc bản Palisade này phát triển dựa trên biến thể XRT Pro, nay được tinh chỉnh bởi bộ phận N hiệu suất cao của Hyundai với nhiều trang bị chuyên dụng.

Trong khi SUV dần thay thế wagon và xe van thương mại để trở thành phương tiện hỗ trợ quen thuộc tại các giải đua hiện đại, Hyundai mới đây đã biến mẫu Palisade XRT Pro thành xe hậu cần chính thức cho đội đua Elantra N TCR.

Chiếc Palisade này được phát triển với sự tham gia của bộ phận hiệu suất cao Hyundai N. Xe thực hiện nhiệm vụ vận chuyển lốp dự phòng, dụng cụ sửa chữa và các trang thiết bị kỹ thuật trong khu vực paddock suốt cuối tuần thi đấu.

Chiếc Hyundai Palisade đặc biệt này sở hữu lớp sơn xám đậm kết hợp bộ tem lấy cảm hứng từ dòng xe hiệu suất cao N với các sọc màu đỏ cam đặc trưng cùng họa tiết cờ ca-rô màu xanh nhạt. Logo của các nhà tài trợ được bố trí trên cửa trước và vòm bánh sau, trong khi dòng chữ "N Track Support Vehicle" xuất hiện nổi bật dọc thân xe.

Ngoại thất của chiếc SUV Hàn Quốc nổi bật với bộ bodykit từ biến thể Palisade XRT Pro thiên về địa hình, tích hợp các trang bị như móc cứu hộ, giá nóc Thule, thanh đèn LED phụ và thanh bảo vệ gầm xe. Xe sử dụng bộ mâm hợp kim 5 chấu sơn đen kết hợp lốp địa hình BFGoodrich All-Terrain T/A.

Ở phía sau, Palisade XRT Pro được trang bị giá chở lốp gắn vào móc kéo, cho phép đội kỹ thuật dễ dàng thay lốp ngay tại khu vực đường đua.

Khoang hành lý cũng chứa thêm một bánh xe sử dụng lốp hiệu suất cao Michelin Pilot Sport, cùng nhiều trang thiết bị chuyên dụng như thảm lót WeatherTech, dầu đua Motul, dây kéo cứu hộ cường lực, thùng đựng dụng cụ hạng nặng.

Theo Hyundai, chiếc Palisade này được chế tạo riêng để phục vụ đội đua Bryan Herta Autosport trong khuôn khổ giải IMSA Michelin Pilot Challenge. Vì vậy, đây là phiên bản độc nhất vô nhị và sẽ không được bán thương mại hay xuất hiện trong danh mục phụ kiện chính hãng của hãng xe Hàn Quốc.

Tại Việt Nam, mẫu Hyundai Palisade đời mới vừa được trưng bày ở Hà Nội và dự kiến sẽ ra mắt trong tháng 10. Theo thông tin mới nhất từ giới tư vấn bán hàng, giá dự kiến của xe khởi điểm từ 1,5 tỷ đồng và không cao hơn 1,7 tỷ đồng.