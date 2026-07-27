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Xe

Mẫu SUV của Đức 'sống sót' sau vụ tấn công tên lửa

Mẫu SUV Volkswagen Touareg gần như bị phá hủy sau vụ tấn công bởi tên lửa đạn đạo, tuy nhiên vẫn có thể khởi động và lăn bánh khỏi hiện trường.

Mẫu SUV Volkswagen Touareg gần như bị phá hủy sau vụ tấn công bởi tên lửa đạn đạo, tuy nhiên vẫn có thể khởi động và lăn bánh khỏi hiện trường.

Theo Carscoops, một chiếc Volkswagen Touareg thế hệ thứ ba vừa gây chú ý nhờ “sống sót” sau khi phải chịu tác động của một vụ tấn công tên lửa gần đó, thậm chí đủ khả năng khởi động lại và rời khỏi hiện trường ban đầu.

Vụ việc của chiếc SUV được giới thiệu rộng rãi thông qua EMG Group của Ukraine, khi mạng xã hội của công ty này đăng tải đoạn video với nội dung liên quan. Theo đó, chiếc xe đang đỗ gần khu vực phát nổ của một vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo.

Sóng xung kích, mảnh văng và các mảnh vỡ rơi xuống sau đó đã khiến mẫu xe “anh em” với Porsche Cayenne và Bentley Bentayga bị biến dạng đến mức không thể nhận ra.

Phần mui xe đổ sập về phía khoang cabin, các trụ bị uốn cong, phần lớn tấm thân vỏ bên ngoài bị biến dạng, toàn bộ kính cửa sổ vỡ vụn, còn không gian nội thất nay lộ ra ngoài và bị bao phủ bởi một lớp bụi dày đặc.

EMG Group giải thích rằng chiếc Volkswagen Touareg khi đó đang tắt máy và không có người ngồi trong xe khi vụ nổ xảy ra. Điều này lý giải việc đã không có túi khí nào bung ra.

Theo tường thuật, khi có người tiếp cận khoang lái và khởi động bằng nút bấm điện tử, khối động cơ tăng áp V6 3.0L của xe ngay lập tức hoạt động ở trạng thái không tải. Người điều khiển thậm chí có thể vào số và lái chiếc SUV đã biến dạng rời khỏi hiện trường.

Chiếc Volkswagen Touareg vẫn có thể khởi động, lăn bánh sau khi gần như bị biến dạng hoàn toàn.

Hệ thống điện vẫn được duy trì, giúp các màn hình Innovision Cockpit hoạt động bình thường, phản hồi tốt với các thao tác chạm. Hệ thống điều hòa, ghế chỉnh điện và đèn chiếu sáng vẫn duy trì hoạt động. Tuy nhiên do không còn kính lái, HUD không còn nơi nào để hắt thông tin lên.

Cụm đồng hồ kỹ thuật số hiển thị hàng loạt cảnh báo lỗi. Các mã lỗi chẩn đoán bắt nguồn từ phần cứng đã bị phá hủy, chẳng hạn cảm biến ADAS bên ngoài.

Nền tảng khung gầm, MLB Evo cùng với toàn hệ truyền động từ động cơ V6 vẫn “sống sót” qua vụ tấn công. Khu vực gầm xe trông khá nguyên vẹn, trừ phần ống xả ở trạng thái treo lủng lẳng.

Bên dưới bài đăng của EMG Group, nhiều người thúc giục EMG Group vận chuyển chiếc Volkswagen Touareg đến bảo tàng Volkswagen, trưng bày như một biểu tượng cho sự bền bỉ của thương hiệu Đức.

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

znews.vn
#SUV

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