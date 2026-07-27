Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Xe máy điện mới của Honda, cốp rộng hơn Air Blade

Lê Tuấn

TPO - Mẫu xe máy điện mới của Honda có tên QC3, sở hữu phạm vi hoạt động khoảng 145 km/lần sạc và cốp rộng 32 lít.

Honda vừa chính thức giới thiệu mẫu xe máy điện QC3 tại thị trường Ấn Độ. Đây là mẫu xe hướng đến nhóm khách hàng gia đình với thiết kế thực dụng, phạm vi hoạt động dài cùng nhiều tiện ích phục vụ nhu cầu di chuyển hằng ngày.

Về thiết kế, Honda QC3 sở hữu phong cách đơn giản nhưng hiện đại. Xe được trang bị ghi-đông đặt cao kết hợp tư thế ngồi thẳng, mang đến cảm giác thoải mái khi di chuyển trong đô thị. Phần đầu xe nổi bật với dải đèn LED định vị ban ngày và cụm đèn pha LED có thiết kế thanh mảnh.

news-1784960984955-599276524.jpg
Xe máy điện Honda QC3 ra mắt tại Ấn Độ. Ảnh: BikeDekho

Cung cấp sức mạnh cho QC3 là bộ pin dung lượng 3 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 145 km/lần sạc theo chu trình thử nghiệm IDC. Theo Honda, xe có thể sạc từ 0-80% dung lượng pin trong 2 giờ 40 phút bằng sạc nhanh, trong khi sạc đầy pin mất khoảng 4 giờ.

6a631743d061d.jpg

Hệ thống treo của xe gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đôi phía sau. Xe sử dụng phanh đĩa bánh trước và phanh tang trống phía sau.

Honda QC3 được trang bị màn hình TFT 5 inch hỗ trợ kết nối Honda RoadSync thông qua Bluetooth, cho phép hiển thị thông báo cuộc gọi, tin nhắn và chỉ dẫn đường.

6a6317538dece.jpg

Ngoài ra, mẫu xe còn có cổng sạc USB phía trước, chìa khóa thông minh (Smart Key). Khoang chứa đồ dưới yên có dung tích 32 lít - mức nằm giữa hai mẫu xe tay ga Air Blade (23,2 lít) và LEAD (37 lít).

6a631730e4d5d.jpg

Thông số kỹ thuật đầy đủ cũng như giá bán chính thức của mẫu xe máy điện QC3 tại Ấn Độ chưa được Honda công bố. Trước QC3, hãng xe Nhật đã đưa ra thị trường này hai mẫu xe điện khác là QC1 và Activa e:, như một phần trong chiếc lược mở rộng điện hóa xe hai bánh.

6a63171f8192d.jpg

Tại Việt Nam, Honda cũng đang từng bước đẩy mạnh quá trình điện hóa. Hãng hiện phân phối ba mẫu xe máy điện gồm ICON e:, CUV e: và UC3, đồng thời triển khai hệ thống tủ đổi pin và trạm sạc nhằm phục vụ người dùng.

Hãng xe Nhật từng hé lộ kế hoạch ra mắt liên tiếp hai mẫu xe khác thuộc phân khúc phổ thông vào đầu năm 2027. Các mẫu xe mới xếp dưới dòng CUV e: và UC3, và được phát triển riêng cho thị trường Việt Nam.

Lê Tuấn
#xe máy điện #honda #qc3 #Air Blade #cốp xe #xe máy điện honda

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe