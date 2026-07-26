Dòng xe cao cấp của Toyota tăng giá bán

TPO - Toyota vừa giới thiệu Crown 2027 dành cho thị trường Mỹ với một số tinh chỉnh về trang bị, thiết kế và tăng nhẹ giá bán.

Crown là dòng xe được định vị ở phân khúc cao cấp trong dòng sản phẩm của Toyota. Tại Mỹ, đây được coi là một trong những mẫu xe đặc biệt nhất trong danh mục sản phẩm của hãng Nhật khi sở hữu kiểu dáng sedan lai crossover.

Ở phiên bản đời 2027, các bản XLE, Limited và Nightshade tiếp tục sử dụng hệ truyền động hybrid thế hệ thứ năm của Toyota, kết hợp động cơ xăng 2.5L với mô-tơ điện đặt trên cả cầu trước và cầu sau. Hãng chưa công bố công suất cụ thể của hệ thống này.

Trong khi đó, phiên bản cao cấp Platinum sử dụng hệ truyền động Hybrid MAX gồm động cơ tăng áp 2.4L, cho công suất 340 mã lực và mô-men xoắn cực đại 542 Nm. Thông số này được giữ nguyên so với đời xe trước.

Toàn bộ các phiên bản đều được trang bị hệ dẫn động bốn bánh AWD. Tuy nhiên, Platinum vẫn là phiên bản sở hữu hệ dẫn động tiên tiến nhất với khả năng phân bổ mô-men xoắn liên tục giữa hai cầu. Trong khi đó, các bản XLE, Limited và Nightshade sử dụng mô-tơ điện phía sau để bổ sung lực kéo khi cần thiết.

Một điểm mới trên ba phiên bản XLE, Limited và Nightshade là lẫy chuyển số sau vô-lăng, hứa hẹn mang lại trải nghiệm điều khiển thể thao hơn.

Về ngoại thất, Crown 2027 gần như không thay đổi đáng kể so với phiên bản hiện hành. Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất là cản sau được tinh chỉnh nhẹ. Riêng bản Platinum được bổ sung cùm phanh sơn đỏ cùng viền cửa sổ màu đen.

Tương tự phiên bản dành cho thị trường Nhật Bản vừa được giới thiệu trước đó, các mẫu xe phối hai tông màu nay sử dụng nắp cốp cùng màu thân xe thay vì mảng ốp màu đen như trước, giúp phần đuôi xe trở nên hài hòa hơn.

Khoang nội thất tiếp tục duy trì màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto, đi cùng bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch.

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Phiên bản Platinum nổi bật hơn với màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) kích thước 10 inch, vô-lăng chỉnh điện, hệ thống đánh lái bánh sau, cùng cốp điện rảnh tay.

Về giá bán, Toyota Crown XLE Hybrid AWD có giá khởi điểm 41.640 USD, tăng 200 USD so với trước. Phiên bản Nightshade Hybrid AWD và Platinum cũng đồng loạt tăng 200 USD, lần lượt lên 48.965 USD và 55.190 USD.

Đáng chú ý nhất là Crown Limited Hybrid AWD với mức giá mới 49.720 USD, cao hơn tới 3.770 USD so với đời xe trước. Các mức giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển và xử lý trị giá 1.295 USD.