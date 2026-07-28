Land Rover Discovery Sport bị khai tử

Sau hơn 11 năm có mặt trên thị trường, Land Rover Discovery Sport sẽ chính thức khép lại vòng đời sản phẩm vào cuối năm 2026.

Sau hơn 11 năm có mặt trên thị trường, Land Rover Discovery Sport sẽ chính thức khép lại vòng đời sản phẩm vào cuối năm 2026.

JLR xác nhận sẽ chấm dứt sản xuất mẫu SUV cỡ nhỏ Land Rover Discovery Sport vào tháng 12/2026, khép lại vòng đời kéo dài hơn 11 năm của một trong những mẫu xe bán lâu nhất của thương hiệu.

Land Rover Discovery Sport bị khai tử toàn cầu

Discovery Sport vẫn có thể cấu hình và đặt mua tại Anh, tuy nhiên mẫu xe này đã bị rút khỏi danh mục đặt hàng trực tiếp từ nhà máy tại nhiều thị trường châu Âu như Pháp, Đức và Tây Ban Nha. Thời điểm Discovery Sport bị gỡ khỏi dải sản phẩm tại nhiều quốc gia châu Âu trùng với việc Liên minh châu Âu bắt đầu áp dụng bộ quy định an toàn GSR2 (General Safety Regulation 2) mới.

Bộ quy định này yêu cầu nhiều tính năng an toàn bắt buộc mà Discovery Sport không được trang bị. Tuổi đời cao cùng biên lợi nhuận tương đối thấp của Discovery Sport được cho là khiến khoản đầu tư nâng cấp trở nên không còn khả thi về mặt kinh tế.

Porsche cũng đưa ra quyết định tương tự với Macan sử dụng động cơ đốt trong, mẫu xe ra mắt cùng thời điểm với Discovery Sport và cũng sẽ kết thúc sản xuất trong tháng này.

Trước đó, Porsche Macan sử dụng động cơ đốt trong cũng gặp tình trạng tương tự tại châu Âu. Tuy nhiên khác với Discovery Sport, mẫu SUV thể thao này lại là nhân tố "gánh doanh số" tại nhiều nước, vượt xa bản thuần điện.

Tại thị trường Anh, nơi GSR2 chưa phải quy định bắt buộc, JLR vẫn chưa xác nhận thời điểm chính thức ngừng bán Discovery Sport. Tuy nhiên, hãng nhiều khả năng sẽ ngừng nhận đơn đặt hàng mới trước khi mẫu xe chính thức "nghỉ hưu".

Mẫu xe nào có thể thay thế Discovery Sport?

Discovery Sport từng là một trong những sản phẩm thành công nhất của tập đoàn Jaguar Land Rover. Vào năm 2016 - năm đầu tiên bán trọn vẹn, mẫu SUV này đạt doanh số hơn 122.000 chiếc trên toàn cầu, trở thành mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu.

Với doanh số ngày một thấp, Discovery Sport không còn đủ sức thuyết phục để JLR đầu tư các công nghệ mới. Mẫu SUV này dự kiến sẽ dừng sản xuất vào cuối năm 2026.

Đến năm 2019, Discovery Sport được nâng cấp đáng kể với nền tảng mới cùng khoang nội thất hiện đại hơn nhằm duy trì sức cạnh tranh trước các đối thủ. Tuy nhiên, tuổi đời ngày càng cao khiến sức hút của mẫu xe suy giảm rõ rệt. Đến năm 2025, doanh số của Discovery Sport chỉ còn chưa tới 1/10 so với mức đỉnh năm 2016.

Đây cũng là mẫu xe có doanh số thấp nhất trong toàn bộ danh mục sản phẩm của JLR, thậm chí còn thấp hơn cả Land Rover Discovery - mẫu SUV cỡ lớn cũng được cho là đang tiến gần đến thời điểm kết thúc vòng đời khi tròn 10 năm kể từ ngày ra mắt.

Dây chuyền sản xuất của Land Rover Discovery Sport tại nhà máy Halewood sẽ nhường chỗ cho Range Rover GT, mẫu grand tourer đầu tiên trong lịch sử thương hiệu này.

Theo Autocar, việc khai tử Discovery Sport nhằm nhường chỗ cho mẫu Range Rover GT hoàn toàn mới tại nhà máy Halewood. Trong khi đó, Range Rover Evoque nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục được sản xuất cho đến khi Land Rover Defender Sport chính thức ra mắt vào năm sau.

Mặc dù Range Rover GT là một mẫu xe hoàn toàn mới và không có phiên bản tiền nhiệm trực tiếp, Defender Sport được kỳ vọng sẽ đảm nhận vai trò thay thế cả Discovery Sport lẫn Evoque nhờ kích thước tương đồng và định vị nằm ở phân khúc SUV cỡ nhỏ của JLR.

Theo nhiều nguồn tin, phiên bản cỡ nhỏ của dòng SUV địa hình Defender Sport sẽ có nhiệm vụ thay thế cho cả Discovery Sport lẫn Range Rover Evoque, có thể ra mắt vào năm sau.

Nếu kịch bản này trở thành hiện thực, Defender Sport sẽ trở thành mẫu SUV phổ thông mới của Land Rover, kế nhiệm 2 dòng xe đã góp phần quan trọng vào doanh số của hãng trong hơn một thập kỷ qua. Tại Việt Nam, Discovery Sport đã dừng đặt hàng và phân phối do thiết kế không hợp thẩm mỹ, cũng như "tự đá vào chân" trong tầm giá của Range Rover Evoque và Range Rover Velar.