Đề xuất giám sát thị trường vàng, làm rõ trách nhiệm các bộ, ngành

TPO - Đại biểu đề nghị Quốc hội khóa XVI giám sát, làm rõ trách nhiệm liên bộ, liên ngành về vàng miếng, thể chế quản lý thị trường vàng và cơ chế kiểm định độc lập ra sao.

Sáng 30/7, nêu ý kiến tại Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát, đại biểu Tô Ái Vang (Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ) đề cập đến việc giám sát thị trường vàng.

Theo bà Tô Ái Vang, thời gian qua thị trường tài chính - tiền tệ nói chung và thị trường vàng, trang sức, đá quý nói riêng xuất hiện những diễn biến hết sức phức tạp.

Việc này không chỉ xâm phạm nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân mà còn làm suy giảm niềm tin vào các thương hiệu quốc gia, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ.

Đại biểu Tô Ái Vang. Ảnh: Như Ý

Vì vậy, nữ đại biểu đề nghị Quốc hội XVI cần giám sát, làm rõ trách nhiệm liên bộ, liên ngành về vàng miếng, thể chế quản lý thị trường vàng và cơ chế kiểm định độc lập ra sao.

“Kết quả giám sát phải là căn cứ bắt buộc để Quốc hội yêu cầu Chính phủ nhanh chóng hoàn thiện hành lang pháp lý như ban hành các nghị định, thông tư siết chặt quản lý thị trường vàng; tăng khung xử phạt vi phạm hành chính và xử lý hình sự đối với hành vi làm giả vàng, đá quý”, bà Tô Ái Vang kiến nghị.

Giám sát để gỡ vướng thị trường bất động sản

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đánh giá cao vai trò của công tác giám sát trong việc phát hiện những bất cập từ thực tiễn, qua đó hoàn thiện thể chế pháp luật và đưa chính sách vào cuộc sống.

Ông Châu viện dẫn cuộc giám sát tối cao của Quốc hội liên quan đến phát triển nhà ở xã hội và thị trường bất động sản trong 10 năm (2013 - 2023) là một dấu mốc quan trọng.

Ông Lê Hoàng Châu. Ảnh: Như Ý

Thông qua hoạt động giám sát này, Quốc hội đã có những quyết sách mạnh mẽ nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường, trong đó có các nghị quyết liên quan đến phát triển nhà ở xã hội, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án bất động sản, thí điểm cơ chế phát triển nhà ở thương mại thông qua nhận quyền sử dụng đất và xử lý các tồn đọng về đất đai.

Ông Châu dẫn chứng, theo báo cáo của Bộ Tài chính, hiện có khoảng 4.500 dự án với tổng giá trị khoảng 2,5 triệu tỷ đồng đang bị đình trệ do các vướng mắc kéo dài liên quan đến đất đai, ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn ha đất.

Sau giám sát, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết nhằm tháo gỡ các khó khăn, tạo cơ sở pháp lý để xử lý những dự án tồn đọng.

“Tại TP.HCM, trước khi tiến hành giám sát có 838 dự án tồn đọng kéo dài. Sau giám sát rà soát thì tổng số dự án được đề xuất tháo gỡ tăng lên 1.388 dự án, tăng thêm 550 dự án do các doanh nghiệp, tổ chức tiếp tục kiến nghị”, ông Châu nêu rõ.

Từ những bất cập trong thực tiễn, Chủ tịch HoREA đề xuất trong giai đoạn 2026 - 2027, Quốc hội cần tập trung giám sát công tác tổ chức thực thi pháp luật. Bên cạnh đó, có thể tăng cường các cuộc giám sát chuyên đề về quy trình, thủ tục hành chính trong các lĩnh vực kinh tế, trong đó có thị trường bất động sản.

“Hiện nay, nhiều khó khăn của doanh nghiệp không còn nằm ở quy định pháp luật mà nằm ở khâu tổ chức thực hiện. Vì vậy, cần tập trung giám sát để tháo gỡ những điểm nghẽn trong quá trình thực thi”, ông Lê Hoàng Châu đề xuất.