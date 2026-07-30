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Giá vàng hôm nay (30/7): Bật tăng mạnh

Ngọc Mai

TPO - Sáng nay, giá vàng trong nước quay đầu tăng trở lại sau 2 ngày giảm liên tiếp. Theo đó, vàng miếng SJC lên mốc 142,5 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 138,5 - 142,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng mạnh 2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng qua. Tuy nhiên, chênh lệch mua vào - bán ra vẫn duy trì 4 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp khác như Tập đoàn DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu cũng đồng loạt tăng giá vàng miếng lên mốc 142,5 triệu đồng/lượng.

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Giá vàng trong nước tăng mạnh theo giá vàng thế giới.

Giá vàng nhẫn cũng tăng ở mức tương đương. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý được niêm yết ở mức 138,5 - 142,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 138 - 142 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng, cao nhất thị trường, cao hơn cả vàng miếng SJC.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.085 USD/ounce, tăng 48 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,6 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới bật tăng sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất như kỳ vọng của thị trường.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.320 đồng/USD, tăng 14 đồng so với sáng qua và tiếp tục ghi nhận mức kỷ lục mới.

Trong khi đó, giá USD ngân hàng lại quay đầu giảm. Theo đó, tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.150 - 26.520 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng cả 2 chiều so với sáng qua.

Trên thị trường tự do, giá USD 26.300 - 26.320 đồng/USD (mua - bán), giảm 30 đồng so với sáng qua.

Ngọc Mai
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