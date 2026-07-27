Giá vàng bật tăng mạnh

TPO - Giá vàng trong nước sáng nay (27/7) tiếp tục bứt phá theo giá thế giới. Vàng miếng SJC tăng thêm 1,5 triệu đồng/lượng, đưa giá bán lên mốc 143 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 139 - 143 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp khác như Tập đoàn DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu cũng đồng loạt tăng giá vàng miếng lên mức 143 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng tăng ở mức tương đương. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý có giá 139 - 143 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 138,5 - 142,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 140,3 - 144,2 triệu đồng/lượng, cao nhất thị trường.

Giá vàng trong nước tăng mạnh theo thế giới (ảnh: Như Ý).

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.103 USD/ounce, tăng 35 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đồng hơn 131 triệu đồng/lượng.

Ở thị trường ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.293 đồng/USD, tăng 10 đồng so với phiên trước. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.140 - 26.520 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Trên thị trường tự do, đồng USD được giao dịch quanh mức 26.400 - 26.420 đồng/USD (mua - bán), thấp hơn giá bán tại các ngân hàng thương mại. Đây là diễn biến khá hiếm gặp, cho thấy nguồn cung ngoại tệ trên thị trường tự do vẫn khá dồi dào, góp phần thu hẹp chênh lệch giữa hai thị trường.