Tiếp sức hộ kinh doanh: Không để lỡ thời điểm kinh doanh vì thiếu vốn

Nhu cầu bổ sung vốn lưu động thường phát sinh vào những thời điểm quan trọng như nhập hàng, mở rộng quy mô hay chuẩn bị cho mùa kinh doanh cao điểm. Tuy nhiên, không phải hộ kinh doanh nào cũng dễ dàng tiếp cận nguồn vốn kịp thời, nhất là khi thiếu tài sản bảo đảm hoặc cần giải ngân trong thời gian ngắn.

Bài toán vốn của hộ kinh doanh

Khác với doanh nghiệp lớn, phần lớn hộ kinh doanh vận hành dựa trên dòng tiền quay vòng liên tục. Nhu cầu vay vốn thường phát sinh để nhập hàng, mở rộng cửa hàng, bổ sung nguồn cung hoặc chuẩn bị cho các giai đoạn cao điểm như lễ, Tết hay mùa tựu trường.

Tuy nhiên, việc tiếp cận vốn không phải lúc nào cũng thuận lợi. Nhiều hộ kinh doanh không sở hữu bất động sản hoặc tài sản có giá trị lớn để làm tài sản bảo đảm. Trong khi đó, quy trình thẩm định kéo dài đôi khi khiến thời điểm thuận lợi để kinh doanh trôi qua.

Áp lực về vốn càng rõ hơn với những ngành hàng có tính mùa vụ hoặc thường xuyên thay đổi mẫu mã như thời trang, mỹ phẩm, đồ gia dụng hay thực phẩm. Để duy trì sức cạnh tranh, nhiều hộ kinh doanh phải liên tục cập nhật sản phẩm mới hoặc tăng lượng hàng dự trữ vào các giai đoạn cao điểm. Điều này khiến nhu cầu vốn phát sinh nhiều lần trong năm thay vì chỉ tập trung vào một thời điểm cố định.

Câu chuyện của chị Mỹ Phụng, chủ một cửa hàng áo tắm tại TP. Hồ Chí Minh, là một ví dụ. Theo chị, trong lĩnh vực thời trang, việc cập nhật mẫu mã theo xu hướng và nhập hàng đúng thời điểm có ý nghĩa quan trọng đối với sức cạnh tranh của cửa hàng. “Nhiều lúc nhìn thấy nguồn hàng đẹp, giá tốt nhưng vốn chưa xoay kịp. Chỉ chậm vài ngày là hàng hết hoặc đối thủ đã nhập trước rồi”, chị Phụng chia sẻ.

Bên cạnh khả năng tiếp cận vốn, nhiều chủ cửa hàng cũng kỳ vọng các khoản vay có thủ tục đơn giản, thời gian xử lý nhanh và phương thức trả nợ linh hoạt để phù hợp với chu kỳ kinh doanh thực tế. Với nhiều hộ kinh doanh, nhu cầu vay vốn thường mang tính ngắn hạn, phát sinh theo từng giai đoạn nhập hàng hoặc mở rộng hoạt động. Do đó, ngoài hạn mức vay, tính linh hoạt của sản phẩm tài chính cũng trở thành một trong những tiêu chí được quan tâm khi lựa chọn nguồn vốn.

SeAShop đồng hành cùng nhu cầu vốn của hộ kinh doanh

Nhằm đáp ứng nhu cầu vốn lưu động của các hộ kinh doanh, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) triển khai gói vay dành cho hộ kinh doanh - SeAShop. Theo đó, khách hàng đáp ứng điều kiện của ngân hàng có thể được cấp hạn mức vay tín chấp lên đến 300 triệu đồng với lãi suất từ 1,33%/tháng, mà không cần sở hữu bất động sản hoặc tài sản có giá trị lớn để làm tài sản bảo đảm.

Một trong những điểm nổi bật của SeAShop là quy trình hồ sơ được đơn giản hóa nhằm rút ngắn thời gian xét duyệt và giải ngân. Nguồn vốn có thể được sử dụng để bổ sung vốn lưu động, nhập hàng, xoay vòng dòng tiền hoặc chuẩn bị hàng hóa cho các mùa kinh doanh cao điểm.

Bên cạnh việc hỗ trợ tiếp cận vốn, sản phẩm còn được thiết kế phù hợp với đặc thù dòng tiền của hộ kinh doanh. Theo chính sách của SeABank từng thời kỳ, khách hàng có thể tất toán khoản vay trước hạn mà không phát sinh phí phạt, qua đó chủ động hơn trong việc quản lý dòng tiền và tối ưu chi phí tài chính.

Sau khi tiếp cận thông tin và làm hồ sơ vay, nhận nguồn vốn từ SeAShop, chị Mỹ Phụng cho biết đã chủ động hơn trong kế hoạch kinh doanh. Khoản vay giúp chị bổ sung nhiều mẫu áo tắm mới, nâng cấp không gian cửa hàng và cải thiện trải nghiệm mua sắm cho khách hàng. Nhờ có sự chuẩn bị tốt hơn về nguồn vốn, cửa hàng cũng thuận lợi hơn trong việc đón đầu các giai đoạn sức mua tăng cao.

Từ thực tế hoạt động của nhiều hộ kinh doanh có thể thấy, nhu cầu về nguồn vốn không chỉ nằm ở quy mô khoản vay mà còn ở khả năng đáp ứng đúng thời điểm và phù hợp với chu kỳ kinh doanh. Khi các giải pháp tài chính được thiết kế sát với nhu cầu thực tế, người kinh doanh sẽ có thêm điều kiện để chủ động kế hoạch nhập hàng, mở rộng hoạt động và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

Để được tư vấn về gói vay tín chấp SeAShop, khách hàng có thể liên hệ các điểm giao dịch SeABank trên toàn quốc hoặc gọi tổng đài 1900 555 587 để được hỗ trợ.