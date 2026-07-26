Việt Nam nhập nông sản cao cấp nào từ Mỹ?

TPO - Mỹ là nhà cung cấp nông sản lớn thứ hai cho Việt Nam trong năm 2025, chỉ sau Trung Quốc. Trong đó, các sản phẩm cao cấp như tôm hùm, cá hồi, cua tuyết, cá tuyết được Việt Nam ưa chuộng, nhờ tầng lớp trung lưu Việt Nam ngày càng mở rộng.

Cơ quan Nông nghiệp đối ngoại thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) vừa báo cáo về xuất khẩu nông sản Mỹ tại thị trường Việt Nam.

Theo đó, Mỹ là nhà cung cấp nông sản lớn thứ 2 cho Việt Nam trong năm 2025, với kim ngạch 4,7 tỷ USD, chiếm 13,4% thị phần, sau Trung Quốc (13,5%).

Mỹ là nhà cung cấp nông sản lớn thứ hai cho Việt Nam năm 2025. Ảnh: VASEP.

Trong các nhóm hàng nông nghiệp, thủy sản Mỹ có tiềm năng tại thị trường Việt Nam. Nhờ tầng lớp trung lưu Việt Nam ngày càng mở rộng, nhu cầu về thủy sản an toàn, chất lượng cao đang tăng mạnh.

Các sản phẩm cao cấp của Mỹ như tôm hùm, cá hồi, cua tuyết, cá tuyết được Việt Nam ưa chuộng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam thường xuyên cần nhập nguồn nguyên liệu như cá minh thái và cá hồi cho sản xuất.

Năm 2025, xuất khẩu thủy sản Mỹ sang Việt Nam đạt 114 triệu USD, tăng 77% so với năm trước đó. Tuy nhiên, thủy sản Mỹ mới chiếm 3% thị phần tại Việt Nam, trong khi Ấn Độ 18%, Indonesia 14%, Trung Quốc 12%, Nhật Bản 10%...

USDA cũng nhận định, thương mại thủy sản Việt - Mỹ có tính bổ trợ ngày càng rõ nét. Việt Nam là một trong những nhà cung cấp thủy sản lớn cho thị trường Mỹ, cũng nhập khẩu ngày càng nhiều thủy sản Mỹ để phục vụ chế biến xuất khẩu và tiêu dùng nội địa.

Ngoài thủy sản, trái cây tươi, sữa, thịt gia cầm, thức ăn chăn nuôi, sản phẩm lâm nghiệp... của Mỹ cũng có tiềm năng lớn tại Việt Nam.

Việt Nam là một trong những nhà cung cấp thủy sản lớn cho thị trường Mỹ.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), sự gia tăng của sản phẩm thủy sản Mỹ cho thấy, thị trường trong nước đang dần hình thành phân khúc tiêu dùng cao cấp, chú trọng chất lượng, an toàn thực phẩm, thương hiệu, minh bạch nguồn gốc.

Đây vừa là cơ hội cho các doanh nghiệp nhập khẩu và chế biến, vừa tạo sức ép cạnh tranh đối với thủy sản Việt Nam ngay tại thị trường nội địa. Các doanh nghiệp trong nước cần chú trọng hơn đến sản phẩm đông lạnh chất lượng cao, bao bì, tiện lợi, truy xuất nguồn gốc và truyền thông về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.