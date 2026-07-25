BIDV và Vietinbank thu xếp 7.300 tỷ, đồng hành với Petrovietnam triển khai nhà máy nhiệt điện Ô Môn IV

Theo hợp đồng được ký kết, BIDV và VietinBank thu xếp khoản tín dụng có tổng giá trị 7.300 tỷ đồng, đáp ứng phần vốn vay nội tệ để Petrovietnam triển khai các hạng mục đầu tư, xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV.

Việc thu xếp thành công khoản tín dụng quy mô lớn là dấu mốc quan trọng trong quá trình huy động nguồn lực tài chính cho các dự án hạ nguồn thuộc Chuỗi dự án khí – điện Lô B – Ô Môn; góp phần bảo đảm tiến độ triển khai dự án, đồng thời thể hiện trách nhiệm và vai trò chủ lực của các ngân hàng thương mại Nhà nước trong việc đồng hành cùng các công trình hạ tầng, năng lượng trọng điểm quốc gia.

Dự án năng lượng trọng điểm, đóng góp cho an ninh năng lượng quốc gia

Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV là một trong những dự án thành phần quan trọng của Chuỗi dự án khí – điện Lô B – Ô Môn do Petrovietnam làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng tại Trung tâm Điện lực Ô Môn, thành phố Cần Thơ, có công suất thiết kế 1.155 MW, sử dụng công nghệ tua-bin khí chu trình hỗn hợp hiện đại, hiệu suất cao và thân thiện hơn với môi trường.

Dự án đã được khởi công vào tháng 8/2025; hợp đồng EPC nhà máy chính đã được ký kết và các hạng mục đang được tập trung triển khai, dự kiến hoàn thành trong năm 2028. Khi đi vào vận hành, Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV sẽ bổ sung nguồn điện quan trọng cho hệ thống điện quốc gia, đặc biệt đối với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Cần Thơ cũng như khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Đại diện Lãnh đạo Petrovietnam, BIDV và VietinBank ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ cho dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV

Sự đồng hành của các định chế tài chính đối với công trình chiến lược quốc gia

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh, chuỗi dự án khí – điện Lô B – Ô Môn là chuỗi giá trị năng lượng tích hợp quy mô lớn nhất do Việt Nam làm chủ toàn diện – từ khai thác khí ở thượng nguồn, đường ống dẫn khí ở trung nguồn, đến các nhà máy điện ở hạ nguồn. Trong tổng thể đó, Nhà máy nhiệt điện Ô Môn IV là mắt xích hạ nguồn then chốt.

Theo Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn, lễ ký kết sẽ tiếp nối liền mạch các dấu mốc thu xếp vốn của toàn chuỗi, thể hiện niềm tin của hệ thống tài chính quốc gia đặt vào năng lực quản trị, tiềm lực tài chính và hiệu quả đầu tư của Petrovietnam. Đồng thời, khẳng định tinh thần phát huy nội lực của doanh nghiệp Việt khi toàn bộ phần vốn tín dụng nội tệ của công trình trọng điểm quốc gia này được thu xếp bởi chính các ngân hàng Việt Nam.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn phát biểu tại Lễ ký kết

Ông Lê Ngọc Lâm – Chủ tịch HĐQT BIDV, đại diện hai ngân hàng thu xếp vốn, khẳng định: Việc BIDV và VietinBank cùng thu xếp khoản tín dụng 7.300 tỷ đồng cho Dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV không chỉ là một giao dịch tín dụng có quy mô lớn, mà còn thể hiện trách nhiệm của các ngân hàng thương mại Nhà nước trong huy động và dẫn dắt các nguồn lực tài chính phục vụ những công trình trọng điểm quốc gia.

Chúng tôi đánh giá cao vai trò, năng lực và quyết tâm của Petrovietnam trong việc triển khai đồng bộ Chuỗi dự án khí – điện Lô B – Ô Môn. Đây là chuỗi dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc bảo đảm an ninh năng lượng, nâng cao khả năng tự chủ của nền kinh tế và thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng của Việt Nam.

Với vai trò là những định chế tài chính chủ lực của nền kinh tế, BIDV và VietinBank cam kết phối hợp chặt chẽ với Petrovietnam, bảo đảm cung ứng vốn kịp thời, hiệu quả và đồng hành xuyên suốt trong quá trình triển khai dự án.

Thành công của dự án không chỉ được đo bằng tiến độ hay hiệu quả đầu tư, mà quan trọng hơn là những giá trị lâu dài mà dự án mang lại cho nền kinh tế, cho an ninh năng lượng quốc gia và cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Trong thời gian tới, BIDV và VietinBank sẽ tiếp tục phát huy năng lực tài chính, kinh nghiệm thu xếp vốn và hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ toàn diện; chủ động huy động các nguồn lực trong và ngoài nước để đồng hành cùng các doanh nghiệp, các dự án hạ tầng chiến lược, năng lượng và chuyển đổi xanh, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của Đảng, Nhà nước và Chính phủ.

Chủ tịch HĐQT BIDV Lê Ngọc Lâm phát biểu tại Lễ ký kết

Khẳng định năng lực thu xếp vốn cho các dự án quy mô lớn

Việc tham gia thu xếp vốn cho Dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV tiếp tục khẳng định năng lực, uy tín và kinh nghiệm của BIDV và VietinBank trong tài trợ các dự án quy mô lớn, đặc biệt là các công trình hạ tầng và năng lượng trọng điểm quốc gia.

Trong nhiều năm qua, hai ngân hàng đã tích cực đồng hành cùng các tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp lớn trong triển khai nhiều dự án quan trọng thuộc các lĩnh vực năng lượng, giao thông, công nghiệp, đô thị và hạ tầng kinh tế – xã hội.

Với nền tảng tài chính vững mạnh, năng lực thẩm định và quản trị rủi ro, kinh nghiệm thu xếp các khoản vốn có quy mô lớn cùng hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ tài chính toàn diện, BIDV và VietinBank tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối huy động, phân bổ hiệu quả các nguồn lực tài chính cho nền kinh tế.

Thông qua khoản tín dụng dành cho Dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV, BIDV và VietinBank không chỉ cung cấp nguồn vốn cho một công trình cụ thể, mà còn góp phần thúc đẩy triển khai đồng bộ Chuỗi dự án khí – điện Lô B – Ô Môn, tăng cường an ninh năng lượng...

Lãnh đạo Petrovietnam, BIDV và VietinBank tại Lễ ký kết