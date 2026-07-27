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Hàng không - Du lịch

Quảng Ngãi:

'Vỡ mộng' dự án du lịch Thiên Đàng

Nguyễn Ngọc

TPO - Được kỳ vọng trở thành khu du lịch sinh thái quy mô lớn ven biển Quảng Ngãi, nhưng sau hơn 20 năm với 9 lần gia hạn, dự án Khu du lịch Thiên Đàng vẫn dang dở. Lãnh đạo địa phương yêu cầu xử lý dứt điểm dự án, chấm dứt tình trạng lãng phí kéo dài.

Hơn 20 năm “mắc cạn”, dự án Thiên Đàng vẫn chưa hóa... thiên đường. Video: Nguyễn Ngọc

Hơn hai thập kỷ dang dở

Sau hơn 20 năm kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư, dự án Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng (xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn chưa thể hoàn thành.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) Dung Quất và các khu công nghiệp (KCN) Quảng Ngãi, dự án do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nam Quảng Nam làm chủ đầu tư, được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu vào ngày 1/1/2005 và điều chỉnh lần đầu năm 2009. Dự án có quy mô hơn 286 ha, tổng vốn đăng ký gần 200 tỷ đồng.

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Một góc dự án Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng.

Giai đoạn 1 với diện tích hơn 32 ha, mang tên Thiên Đàng Bốn Mùa, đã hoàn thành công tác bồi thường, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đưa vào hoạt động kinh doanh. Chủ đầu tư cũng đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với phần diện tích này.

Tuy nhiên, sau nhiều năm không khai thác, các công trình tại giai đoạn 1 rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều hạng mục được xây dựng khá khang trang nay phủ kín rêu phong.

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Do bị bỏ hoang quá lâu, một số hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng.

Trong khi đó, giai đoạn 2 với diện tích khoảng 74 ha, gồm các phân khu Thiên Đàng Mùa Xuân, Mùa Hè, Mùa Thu và Mùa Đông, đến nay vẫn chưa hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Theo Ban Quản lý KKT Dung Quất và KCN Quảng Ngãi, quá trình triển khai dự án gặp nhiều khó khăn như ảnh hưởng của thiên tai, bão lớn và vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Những tồn tại này từng được UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ rõ tại kết luận thanh tra số 04/KL-UBND ngày 15/10/2021.

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Nhiều hạng mục được xây dựng khá khang trang nay phủ kín rêu phong, cảnh quan hoang vắng.

Tại buổi làm việc hồi tháng 6, chủ đầu tư cam kết xây dựng kế hoạch sửa chữa các hạng mục giai đoạn 1 để sớm đưa dự án hoạt động trở lại, đồng thời hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án.

Đến ngày 10/7, Ban Quản lý KKT Dung Quất và KCN Quảng Ngãi tiếp tục có văn bản đôn đốc. Theo báo cáo của chủ đầu tư, việc sửa chữa các hạng mục giai đoạn 1 đang được triển khai và dự kiến hoàn thành vào tháng 9. Chủ đầu tư cũng cam kết nộp hồ sơ điều chỉnh dự án trước ngày 30/7.

Ban Quản lý KKT Dung Quất và KCN Quảng Ngãi khẳng định, nếu quá thời hạn trên mà doanh nghiệp vẫn không hoàn thiện hồ sơ theo cam kết, cơ quan này sẽ phối hợp các đơn vị liên quan lập thủ tục xử lý vi phạm theo quy định.

Yêu cầu xử lý dứt điểm, tránh lãng phí nguồn lực đất đai

Theo kết luận thanh tra năm 2021, trách nhiệm để dự án kéo dài thuộc cả cơ quan quản lý nhà nước và chủ đầu tư. Sau kết luận thanh tra, Ban Quản lý KKT Dung Quất và KCN Quảng Ngãi đã tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan.

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Nhiều nhà nghỉ hạng sang ở Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng bỏ hoang.
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Dãy nhà hiếm hoi còn sót lại ở dự án Khu du lịch Thiên Đàng đã "tan nát" từ trong ra ngoài.

Dẫu vậy, sau gần 5 năm kể từ kết luận thanh tra, những tồn tại cơ bản của dự án vẫn chưa được giải quyết. Thậm chí, chủ đầu tư từng có văn bản đề xuất hợp tác hoặc chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư khác nhằm tìm hướng tháo gỡ.

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Ngãi vừa qua, đại biểu Đào Duy Khánh - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội - cho rằng dự án này đặt ra dấu hỏi lớn về năng lực cũng như quyết tâm của nhà đầu tư. Theo ông Khánh, tỉnh cần có quan điểm rõ ràng, kiên quyết xử lý dứt điểm để tránh tình trạng đất đai tiếp tục bị bỏ hoang, lãng phí.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Đức Tuy - Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi - đánh giá đây là một trong những dự án gây lãng phí lớn trên địa bàn. Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc, sớm xử lý dứt điểm để khơi thông nguồn lực đất đai, tránh kéo dài thêm tình trạng lãng phí.

Nguyễn Ngọc
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